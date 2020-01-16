辣媽CEO：餐桌禮儀見家教

本來職場禮儀應該在職場專欄中講，但去到職場出事才講就已太遲。無規無矩基本禮貌尊重都不懂得，我若說是天生如此，無得教的，大家信不信？什麼樣的父母就教出什麼樣的孩子。我們家的家教，幼承庭訓一脈相承，由食飯規矩，餐桌禮儀開始。

長篇大論實在是有感而發。最近朋友邀請我和他的下屬一同食飯，想我分享職場做事心得，順便指點一下他們。老實講，一餐飯下來，指點我愧不敢當，獲益良多的反而是我！我和朋友先相約集合，然後一同到餐廳，他的下屬們完成手頭工作再分批前來。然後，令我大開眼界的行為開始了！

未問上司先斟酒 未齊餸菜先開動

先講清楚，我們當日食西餐。有人一坐低，未問過上司，直接舉手叫侍應斟酒，然後不斷舉手繼續斟。有的來到點頭打招呼之後，低頭玩手機完全沒交流。有的未等所有人的菜上齊，就自行拿起刀叉開動。沒有最離譜，只有更離譜，黑口黑面翹埋雙手，說自己唔舒服，餸菜唔啱食唔食！令我最反感的是，當中一些人態度如大爺般，對侍應一句唔該都無，擺到明睇人唔起！我向朋友直言，管理這樣的一班下屬，真的辛苦了！我終於知道，朋友請我食飯的原因及企圖了！

由主人家發辦是最基本禮貌

我講過無數咁多次，職業無分貴賤，人格有分高低。一個人讀幾多書，和懂不懂得尊重他人，知道禮貌為何物，當中並沒有關係。不管是什麼人請食飯，飲什麼，吃什麼，全部由主人家發辦，這是最基本的禮貌。不管吃的是中餐還是西餐，等齊人吃，還有要待主人家起動才可開始吃，這是最基本的餐桌禮儀。對身邊所有人，不管身分角色年齡種族，都應以禮相待，說句唔該和謝謝，這是最基本的家教。是什麼時候開始，以上的最基本成了最罕見呢？

我阿媽說：「食一餐飯就可以看出一個人的家教，去一次旅行就可以看出一個人的品格，打一場麻將就可以看出一個人的修養。」依我說，看一個人如何對待地位比自己低的人的態度，就知道他是一個家教有多高低的人。

Common sense isn't common，我知！禮貌家教是否不再common？我想知我是否已經不合時宜，大家可唔可以話我知？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第446期]