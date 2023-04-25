幸福拼圖：冇衝突，是關係破裂致命傷？

有一晚我如常放工去接孩子放學，遇上了那個朋友，我上前給她一個擁抱，給予她最大的慰問。朋友跟我分享，她跟先生沒有發生過衝突，每天過着平凡的家庭生活，想不到他原來感到如此痛苦，甚至希望離開世界。她想起早前我分享過的短文〈冇衝突是分手的致命傷？〉，提及有部分情侶選擇分手，並非因為發生衝突，反而他們從來沒有出現過爭執或衝突。文章讓她感受非常深刻，明白到她與先生從來沒有爭執，或許只是因為先生一直將情緒和心事隱藏，直到離世前都沒有表達出來。

雙方不敢表達不滿或異見

大家或許會覺得好奇，「沒有衝突不是代表關係和諧和平嗎？大家都可以相敬如賓，怎麼會選擇結束關係呢」？人與人相處總會遇上意見不合，朝夕相對的伴侶如果從來沒有衝突，或許只因雙方都不習慣或不敢於表達不滿或不同意見，把不滿放在內心深處，當作沒有事發生，以為隱藏自己的心事是處理情緒的方法，但事實上可能會引致不可挽救的局面。

文章提出，假如伴侶雙方都把情緒或不滿收起，或會出現幾個結果，都值得跟讀者分享：

1. 當以為自己可以一直忍受到不滿的情緒，但情緒提升到一個臨界點而未有疏導，哪怕是突然出現的小矛盾，都足夠令某一方突然情緒「爆煲」；

2. 當伴侶自知矛盾存在，卻沒有坦白向對方言明，而最終選擇默默承受沒有表達不滿，這樣伴侶雙方亦少了機會去反思和改善大家的溝通和相處模式；

3. 伴侶單方面懶理衝突，不作任何處理，久而久之，大家採取逃避、「避之則吉」、「不做不錯」等不健康的相處模式，最終彼此溝通和相處的問題變得愈來愈難解決。

主動關心 了解對方心事

希望大家都懂得，在關係中適當地表達情緒，主動關心及了解對方的心事，在事情變得不可挽救前努力溝通、經營關係。感恩上天美妙的安排，我的朋友在經歷哀傷的期間得悉腹中原來早已懷了小生命，讓她走出沮喪，學會放下、重建生活。現時當我接孩子放學的時間，偶爾凝望幼稚園門前空地，我都會有點兒慨嘆；再望向傍晚的夜空，心裏會想起那位先生「你在天上好嗎」？

資料來源：香港家庭福利會臻和薈調解教育及服務計劃

文：吳瓊欣（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第446期]