家家有禮：小領隊帶領家長 玩轉油麻地

【明報專訊】小朋友，有沒有信心接受挑戰，做領隊探索社區？今年「香港世界牛奶日」伙拍親子創意品牌ohmykids，推出「童遊油麻地」社區探索活動，由小朋友做小領隊，帶領家長玩轉油麻地，一同完成城市定向任務，旨在能以有趣的方式讓孩子認識油麻地歷史、地標建築及文化故事。小朋友需要動腦筋解難，學習自己看地圖，帶領家長跟隨活動特設的全新油麻地探索路線，於區內活動，並透過手機應用程式實時提交任務。同時，過程中亦會學習有關牛奶營養和健康生活的知識，提倡實踐健康生活習慣。