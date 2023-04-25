沙田柚辣醬鮮魷 墨汁薏米 「廚魔」大玩港式老味道

光聽Cafe Bau這名字，可能以為又有新咖啡店；誰知卻是廚魔梁經倫的全新企劃。一入門口，就看到一堵掛滿香港插畫和照片的特色牆，全是小城古今風景：老匯豐銀行、熱狗巴士、五光十色的彌敦道霓虹招牌……彷彿引領客人走進這漁港輝煌的歷史中。來到偌大的用餐區，一室深啡色皮椅，配短紗簾、圓形燭台吊燈，裝修佈置又有幾分英倫風尚。你以為賣的是西餐，其實是廚魔精挑本地食材、醬料而研發的創意菜，味道只此一家。

八珍甜醋芥末籽混合醬汁

開業初暫時只供應晚市，不設散點，可自選3道菜又或試試包含多款招牌菜的8道菜嘗味菜單。記者試食幾款自選3道菜式，率先上場的沙律擺盤很好看，以紅菜頭片、粟米及沙律菜鋪成花環狀，將八珍甜醋與3款芥末籽調成的醬汁混合，醋香四溢，中西合璧，甜中帶酸，先打開胃口。近日天氣濕重，大廚可能想進一步激起食慾，再來照燒魷魚配沙田柚辣醬，進一步喚醒味蕾。精選本地新鮮小鮮魷，再以沙田柚肉混入魚露、番茄、辣椒醬，鹹甜鮮酸，味道清晰分明，很是醒神。最特別是墊底的「小黑珍珠」，原來是薏米，用大地魚濃湯煮過再掃上墨汁，粒粒飽滿亮澤，吃起來比意大利飯更有咬口，更有嚼勁，完全是意料之外的美味。

糖薑燴梨配雪糕球 味道富層次

這餐單確有不少令人驚喜的神來之筆。比如是鹹鮮味極重的蜆蚧，配合忌廉、巴馬臣芝士、檸檬汁炮製成意大利粉的醬料，竟然非常搭配，細啖還吃到兩粒小蜆肉，更添鮮美；又例如花3日將蝦米煉成的蝦米油，用來配虎蝦意粉，蝦味之濃郁令人喜出望外。就連甜品也不例外，以上一輩愛吃的零嘴——九龍醬園糖薑來燴煮荷蘭啤梨，糖薑辣性溫和，比西式用紅酒來煮梨子，味道更有層次。再加上一球用維記牛奶炮製的雪糕，奶香滿滿，令薑汁梨的口感更潤滑柔美，吃得人滿心歡喜。

■Cafe Bau

地址：灣仔莊士敦道60號J Residence 1樓平台8號舖

查詢：2126 7212

註：現供應兩款餐單，自選3道菜$650/位，8道菜嘗味菜單$998/位，另加一；須預訂，周日休息

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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