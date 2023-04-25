Level 5 一人料理 輕鬆祭五臟

解鎖技能：廚藝

一人生活，即食麵或叮叮飯能快速擊退「餓魔」，但想「升呢打boss」，不妨參考Kristen和廚藝高手Nicole Wong的快、靚、正一人料理攻略，解鎖烹飪技能！

「餐餐即食麵也不是辦法！」以前不常下廚的Kristen，在開展獨居生活後，着手發掘易煮和較健康的菜式，「網上很多簡單一人食譜可以參考，跟着試煮，慢慢發現下廚沒想像那麼難和累」。她愈來愈喜歡烹飪，甚至在YouTube分享煮食教學。

Nicole's Kitchen創辦人Nicole Wong則表示，現時市面上有很多高質食材，也有很多「懶人恩物」及方便儲存的食材，「選對了，即使技術不太好，也能煮出很好一餐」。

選購食材貼士：

即食飯：

放微波爐叮一叮，隨時可醫肚

小塊包裝豆腐：

普通包裝豆腐打開後不能久存，小塊包裝一人分量剛剛好

乾菇：

買一大包放在家中，隨時可用；買較小乾菇，浸泡時間會較短，用熱水泡約5分鐘即可

獨立高湯包：

用水煮滾，加不同材料便成湯品

泡菜：

加入湯品或用來炒肉，內含酵素能令肉質快速變軟，省卻烹煮時間

洋葱、乾葱頭：

環境乾燥的話，可存放2至3星期，可煮湯、炒肉，提供纖維

急凍肉：

煮前1晚放雪櫃1℃至5℃冷藏室解凍

急凍海鮮：

急凍蝦方便好用，每次用多少解凍多少，不會浪費

處理貼士：

醃肉：

白肉如雞肉，用豉油、蠔油或韓式燒烤醬等醃製，可存放雪櫃2至3日；紅肉味濃，不建議醃製，烹調前稍加調味已足夠

蔬菜：

番薯、南瓜等煠熟後放-20℃至-18℃冷凍室，可保存1個月，需要時解凍食用

資料提供：Nicole Wong

食譜1：雜菌牛小排溫泉蛋飯

一個人不代表食得頹，你大可選擇做「孤獨的美食家」！Nicole教路用20分鐘就做出1餸1湯，洗米煲飯後，先用高湯包、洋葱、豆腐和麵豉煮湯，再煎牛排。當生米煮成熟飯，就可以開餐！剩下餸菜還可做明天午餐。

材料：

去骨牛小排……150克（芥末1茶匙塗勻）

洋葱（切粒）……半個

雞蛋……1隻

米……1杯（或即食飯1盒）

乾雜菇……30克

註：牛肉和雜菇為2人分量

醬汁：

豉油、味醂、米酒……各1湯匙

調味料：

香草、鹽、胡椒粉……適量

紫菜、飯素……適量

做法：

1.平底鑊加少許油，大火煎牛小排至兩面焦香，灑上香草、鹽及胡椒粉，起鑊備用

2.放洋葱落鑊爆香，加入已泡水的雜菇及泡菇水，轉大火，落醬汁，煮至收水

3.用小鍋煮滾清水，熄火後放入有殼雞蛋，開火煮4分半鐘，撈起放入冰水中降溫備用

4.把牛小排切成小塊，放入雜菇汁中回鍋，熄火

5.煲熟白飯（或叮熱即食飯）後，裝進碗中，把牛小排鋪飯面，打入溫泉蛋，加入紫菜和飯素即成

食譜2：韓式拌飯

Kristen喜愛韓式拌飯，材料經濟，做法簡單，有肉有菜，而且擺盤、拌飯「有儀式感」，打破一個人就要吃「頹飯」的印象！而且可根據喜好和家中材料轉換食材，豬、蝦、牛聽憑尊便。

材料：

菠菜……約1/4至1/3斤

芽菜……約1/4至1/3斤

甘筍……半條（切絲）

翠玉瓜……半條（切小塊）

肥牛片……半盒（約150克）

雞蛋……1隻

泡菜……少許

米……半杯

醬汁：

生抽……1湯匙

韓式辣醬……1湯匙

麻油……1湯匙

砂糖……1茶匙

暖水……1湯匙

熟白芝麻……適量

做法：

1.菠菜、芽菜、甘筍、翠玉瓜分別放平底鑊炒熟，再煎熟肥牛片及太陽蛋備用

2.將生抽、韓式辣醬、麻油、砂糖放小碗，加暖水拌勻，再加熟白芝麻備用

3.煲熟白飯後，裝進大碗中，把以上食材及泡菜鋪飯面，加入醬汁，食時拌勻

獎賞：每個moment都很好

衝破重重難關，終於「打爆機」，最大「獎賞」究竟是什麼？

「搬出來獨居絕對是一件很浪漫的事情。」Kristen說，可以用喜歡的方式善待自己，享受一人的安靜時光，「出外見完朋友，回家靜靜地休息，就能好好充電」。當然，租屋、搬屋面對很多問題，「可能會碰壁，但之後的收穫無可取代，起初遇到的困難、孤獨感經過一段時間後，就會變成獨立的力量」。

「搬出來住之後，每一個moment我都覺得很好」，即使別人眼中的麻煩事——洗冷氣機、整修牆壁等，在Cherry眼中都是開心事，「視乎你用什麼心態看這件事，覺得是學習新事物抑或麻煩，我傾向是好玩、可以DIY」！搬出來後她說最大分別是有更多時間靜下思考，發現自己不同的面向。

INFO:

Cherry的YouTube頻道：

Ripped Room Girl宅 ‧旅孩

Kristen的YouTube頻道：

kristentry

Nicole's Kitchen網址：

https://nicoleskitchen.com.hk

香港置業：

www.hkp.com.hk

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