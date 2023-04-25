Level 5 一人料理 輕鬆祭五臟

【明報專訊】守關怪獸：餓魔
解鎖技能：廚藝
一人生活，即食麵或叮叮飯能快速擊退「餓魔」，但想「升呢打boss」，不妨參考Kristen和廚藝高手Nicole Wong的快、靚、正一人料理攻略，解鎖烹飪技能！
「餐餐即食麵也不是辦法！」以前不常下廚的Kristen，在開展獨居生活後，着手發掘易煮和較健康的菜式，「網上很多簡單一人食譜可以參考，跟着試煮，慢慢發現下廚沒想像那麼難和累」。她愈來愈喜歡烹飪，甚至在YouTube分享煮食教學。
Nicole's Kitchen創辦人Nicole Wong則表示，現時市面上有很多高質食材，也有很多「懶人恩物」及方便儲存的食材，「選對了，即使技術不太好，也能煮出很好一餐」。
選購食材貼士：
即食飯：
放微波爐叮一叮，隨時可醫肚
小塊包裝豆腐：
普通包裝豆腐打開後不能久存，小塊包裝一人分量剛剛好
乾菇：
買一大包放在家中，隨時可用；買較小乾菇，浸泡時間會較短，用熱水泡約5分鐘即可
獨立高湯包：
用水煮滾，加不同材料便成湯品
泡菜：
加入湯品或用來炒肉，內含酵素能令肉質快速變軟，省卻烹煮時間
洋葱、乾葱頭：
環境乾燥的話，可存放2至3星期，可煮湯、炒肉，提供纖維
急凍肉：
煮前1晚放雪櫃1℃至5℃冷藏室解凍
急凍海鮮：
急凍蝦方便好用，每次用多少解凍多少，不會浪費
處理貼士：
醃肉：
白肉如雞肉，用豉油、蠔油或韓式燒烤醬等醃製，可存放雪櫃2至3日；紅肉味濃，不建議醃製，烹調前稍加調味已足夠
蔬菜：
番薯、南瓜等煠熟後放-20℃至-18℃冷凍室，可保存1個月，需要時解凍食用
資料提供：Nicole Wong
食譜1：雜菌牛小排溫泉蛋飯
一個人不代表食得頹，你大可選擇做「孤獨的美食家」！Nicole教路用20分鐘就做出1餸1湯，洗米煲飯後，先用高湯包、洋葱、豆腐和麵豉煮湯，再煎牛排。當生米煮成熟飯，就可以開餐！剩下餸菜還可做明天午餐。
材料：
去骨牛小排……150克（芥末1茶匙塗勻）
洋葱（切粒）……半個
雞蛋……1隻
米……1杯（或即食飯1盒）
乾雜菇……30克
註：牛肉和雜菇為2人分量
醬汁：
豉油、味醂、米酒……各1湯匙
調味料：
香草、鹽、胡椒粉……適量
紫菜、飯素……適量
做法：
1.平底鑊加少許油，大火煎牛小排至兩面焦香，灑上香草、鹽及胡椒粉，起鑊備用
2.放洋葱落鑊爆香，加入已泡水的雜菇及泡菇水，轉大火，落醬汁，煮至收水
3.用小鍋煮滾清水，熄火後放入有殼雞蛋，開火煮4分半鐘，撈起放入冰水中降溫備用
4.把牛小排切成小塊，放入雜菇汁中回鍋，熄火
5.煲熟白飯（或叮熱即食飯）後，裝進碗中，把牛小排鋪飯面，打入溫泉蛋，加入紫菜和飯素即成
食譜2：韓式拌飯
Kristen喜愛韓式拌飯，材料經濟，做法簡單，有肉有菜，而且擺盤、拌飯「有儀式感」，打破一個人就要吃「頹飯」的印象！而且可根據喜好和家中材料轉換食材，豬、蝦、牛聽憑尊便。
材料：
菠菜……約1/4至1/3斤
芽菜……約1/4至1/3斤
甘筍……半條（切絲）
翠玉瓜……半條（切小塊）
肥牛片……半盒（約150克）
雞蛋……1隻
泡菜……少許
米……半杯
醬汁：
生抽……1湯匙
韓式辣醬……1湯匙
麻油……1湯匙
砂糖……1茶匙
暖水……1湯匙
熟白芝麻……適量
做法：
1.菠菜、芽菜、甘筍、翠玉瓜分別放平底鑊炒熟，再煎熟肥牛片及太陽蛋備用
2.將生抽、韓式辣醬、麻油、砂糖放小碗，加暖水拌勻，再加熟白芝麻備用
3.煲熟白飯後，裝進大碗中，把以上食材及泡菜鋪飯面，加入醬汁，食時拌勻
獎賞：每個moment都很好
衝破重重難關，終於「打爆機」，最大「獎賞」究竟是什麼？
「搬出來獨居絕對是一件很浪漫的事情。」Kristen說，可以用喜歡的方式善待自己，享受一人的安靜時光，「出外見完朋友，回家靜靜地休息，就能好好充電」。當然，租屋、搬屋面對很多問題，「可能會碰壁，但之後的收穫無可取代，起初遇到的困難、孤獨感經過一段時間後，就會變成獨立的力量」。
「搬出來住之後，每一個moment我都覺得很好」，即使別人眼中的麻煩事——洗冷氣機、整修牆壁等，在Cherry眼中都是開心事，「視乎你用什麼心態看這件事，覺得是學習新事物抑或麻煩，我傾向是好玩、可以DIY」！搬出來後她說最大分別是有更多時間靜下思考，發現自己不同的面向。
INFO:
Cherry的YouTube頻道：
Ripped Room Girl宅 ‧旅孩