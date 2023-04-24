仁濟健康快訊：中風5年內復發 風險達三成

中風分為兩大類：缺血性中風及出血性中風，前者佔約六成。無論哪種中風，對預後生活、照顧護理，以至在經濟、家庭及社會資源，均帶來不同程度負擔。因此，中風後護理非常重要，既可預防二次中風的風險，更可讓病人盡量保持自理能力，提升生活質素。

戒煙酒防三高 有規律運動

根據統計，曾中風人士在5年內再次中風機率達三成，因此，中風後自我健康管理，包括控制血壓、血脂及血糖指數於正常水平極為重要。「三高」是導致中風的主要成因，三高導致動脈粥樣硬化，令血管壁收窄，繼而增加缺血性中風的風險。若能將血壓、血脂及血糖維持在正常及穩定範圍，準確按照醫生指示服用相關藥物，加上健康生活模式及飲食習慣，效果定能事半功倍。

吸煙及酗酒是導致再次中風的高危因素，戒煙酒能幫助維持血壓在正常及穩定的水平，令血管保持健康的狀態，提升心肺功能等。

有規律的運動習慣，除了令血壓及血脂維持在穩定狀態，亦有助中風長者恢復機能及提升自理能力。中風長者可嘗試步行作為運動鍛煉，提升下肢肌力及平衡力，減低跌倒風險，同時可改善心肺功能。

小心駛得萬年船，自我疾病管理才是上上之策。如對於長者中風後護理或復康上有任何疑問，建議諮詢醫護人員。

文：柯韋伶（荃灣地區康健中心職業治療師）