又揹又抱 玩「人肉韆鞦」 湊孫忘形傷腰背

老妻有腰痛舊患，但每每見到孫兒，都自覺可以擔起千斤重，又揹又抱，化身「人肉韆鞦」、「拱橋隧道」、「起重升降台」……總之就是看得人一步一驚心。

老黃與我廿多年前便認識了，當年我們一同參與推動社區照顧者的支援服務，見面機會頗多。但自從他60歲退休後，大家見面少了，尤其在新冠疫情那3年，完全沒有往來。所以，當晚接到他的電話，真有點意外。

「福哥醫生（他總是喜歡這樣稱呼我），我老婆突然腳痛到不能着地，不能走路，怎麼辦？」老黃擗頭一句便問。

腳痛不能着地 關腰骨事？

我從來沒見過黃夫人，若要了解病情，必須追問下去：突然是有多突然呢？之前有沒有跌倒或受傷？腳關節有沒有紅腫？曾否患痛風症？老黃對太座情况甚是知曉，一一回覆：太太從未患過痛風症，關節雖有痛楚但沒有紅腫，她肯定之前未曾跌倒或弄傷。痛楚在3天前開始，位置是左膝對下小腿。一開始就很痛，而且是愈來愈痛；現在簡直是痛到動彈不得，躺在牀上呱呱大叫。

雖然得到病徵描述，但是未能親見病人，對斷症仍覺有點困難。於是我說：「看情况，尊夫人應患有『坐骨神經痛』。不過一切要待磁力共振檢查後才能確定。不如明早，我替她約期做一個磁力共振檢查。好嗎？」

就這樣，第二天大清早，我回到診所，吩咐護士盡快替黃太約期檢查。怎知護士迅速回來告訴我：「黃太話實在太痛，無法到診所做檢查。」病人如果痛楚嚴重，最好先住院休息，經充分休息及緩和痛楚後才做檢查。我將意見告知老黃，他夫婦倆經商量後，很快來了醫院。黃太於當天下午完成脊椎磁力共振檢查。

年輕少運動 加速脊椎退化

那時我首次見到黃太，與老黃年紀相若；都是60歲尾、70歲頭，是不再young的young old，但她仍非常活躍，一見面就嘆道：「唉，醫生，我每天都要出街才安樂，現在卻走一步也不能，真慘！」翻看病歷，除了降血壓藥之外，黃太毋須服用其他藥物，顯然沒有長期病患，但是在2015年曾因背痛就醫，接受6個月物理治療。「是的。」黃太補充：「我曾經背脊痛，但已經痊癒。今次不一樣，是小腿扯痛。」

雖然如此，我懷疑黃太今次的痛楚是舊患影響。為了確定痛患位置，我替她做臨牀檢查，只要輕微抬腿已痛楚難當。脊椎磁力共振檢查報告顯示，病人脊椎嚴重退化，椎間盤突出壓着神經線。從病歷、臨牀徵狀及磁力共振報告三方面綜合來看，黃太都是受老問題影響，即脊椎退化。由此，我認為有必要向老黃及黃太解說一下病症。

現代都市人，十之八九都有某程度上背痛或坐骨神經痛，工作勞累、肌肉緊張、長期缺乏運動是誘因。少壯時所積下來的問題，如未獲處理，年老就要面對。因為背肌和腹肌會隨年齡流失，如果脊椎少了肌肉支撐，容易出問題。既然退化已成定局，那麼關鍵就是，如何預防肌肉流失及護脊護背了。

牀褥夠承托 游泳練腹背

護脊護背，首先要由牀說起。有脊骨問題的人最好選用承托力較強的牀褥。正所謂「背脊有擔當，先至有健康」，我們一定要保護脊椎，讓它有良好承托及充分休息，才有健康體魄。

其次，強健背肌可保持脊椎支撐力。人一開始老化，肌肉會自動萎縮。如果想減慢肌肉萎縮速度，單是日常活動並不足夠，我們必須勤做針對背肌及腹肌的鍛煉。最方便的鍛煉莫如：拉筋、伸展和健身了；這些運動可以全天候在家居進行。如果獲得健身教練指導，增肌效果必然更佳，因為教練可以就學員個別身體狀况來訓練。當然，除了健身之外，游泳亦是一項非常好的運動，不容易受傷，筋腱也不受壓，更會增強肌肉，尤其自由泳和背泳對背肌和腹肌鍛煉有顯著效果。除了以上兩個關鍵之外，第三個……

說到這裏，老黃不耐煩地嚷：「福哥醫生，你不要說保養背脊！現在她痛得不能走動，不如告訴她有無得醫！」

「老黃，稍安毋躁！」我回應。「怎會無得醫？當然有。不過，日常保護好重要！」

既然如此，我就直入正題先說明病况。黃太患急性坐骨神經痛，入院治療是正確決定。入院後最好先臥牀，讓脊椎有充分休息，然後配以藥物及物理治療。適量神經止痛藥物及維他命B，可以即時減低痛楚，再輔以物理治療，受損的脊椎神經可望於5至7天有一定程度的康復。

神經嚴重受損 或需手術

「現階段急也急不來。」我勸告：「先耐心接受藥物及物理治療，坐骨神經痛會大為改善。但若情况無改善，可考慮手術。」手術可修復嚴重損壞的脊椎問題。磁力共振報告已說明黃太的脊椎嚴重受損，但未能找出神經線的受損程度，若想知道，最好做一個下肢神經傳導測試。一旦發現神經線已嚴重受損，患者可考慮早點接受手術治療，因神經線受損難望以藥物及物理治療恢復。

我分享了一個病例。病人是我的大學同學，受坐骨神經痛症困擾多年，令她坐立不安，苦不堪言，最終接受微創手術治療損壞的神經線。手術後，她簡直判若兩人，現在每次見到她都總是說：「早知一早就做手術啦！」所以，手術也是一項選擇，我告訴黃太。

「我不想做手術呀！」黃太堅定地回答。「醫生，不如你繼續講第三個護背的關鍵吧！」我差點就忘記了。若要保持脊椎健康，除了注意牀褥承托力及勤鍛煉提升支撐力之外，還一定要避免脊椎受壓，尤其腰背痛患者，務必要時刻注意自己的姿勢，盡量避免彎腰提高重物，切勿肩負重磅行李。因為攜拿重物使腰背受壓，一不留神就會造成創傷。

注意日常姿勢 避免拿重物

我請黃太太回想，最近有沒有做過任何使腰背受壓的事？例如抬行李、攜揹重物、跌倒、碰撞受傷？「哎呀，我不清楚，是不是……湊孫放學呀！」黃太恍然大悟。原來黃太兒子的傭人早前放假回鄉，她充當3歲孫女的保母，每天接送上落校車。本來孫女可以隨嫲嫲步行，但是小人兒有時在校車中熟睡。「我怎捨得叫醒她，唯有抱着她，由屋邨外一直行上樓。都幾吃力，愈抱愈重，有好幾次差點想把她的書包丟在路邊，回頭才去執，因為真的有點受不了。」黃太招認。

既然這樣，怎算是未曾做過任何使腰骨受壓的事呢！我發覺黃太與我妻竟然是「難姊難妹」，如果兩人認識，一定惺惺相惜。因為老妻也是腰痛舊患者，但湊起孫兒，同樣奮不顧身。每每見到孫兒，都自覺可以擔起千斤重，又揹又抱之外，她更會是「人肉韆鞦」，有時就變成「拱橋隧道」、「起重升降台」、「停站騾仔」、「活脫暴龍」……總之就是看得人一步一驚心。

不過話得說回來，「湊孫忘形」並非是我妻獨犯。因為在診症期間，曾看過不少病例，尤其是新進爺爺嫲嫲公公婆婆。他們大都不明白為何突然腰痠背痛。每次，我都奉勸一句：「兒孫長大了不能抱，要小心傷及腰骨。」

文：梁萬福

編輯：朱建勳

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