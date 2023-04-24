談痛說情：練腹核心肌群 向BB學習

胸腹呼吸並用 練內層肌肉

只是隨年紀漸長，人們未能有效同時運用胸式及腹式呼吸，尤其是在情緒緊張的時候，更趨向只使用胸式呼吸，令腹部核心肌群缺少鍛煉機會。而一般人也不會刻意訓練核心肌群，倘若再加上姿勢不良，又或一些疾病因素如腹部曾做過手術、盆腔肌肉鬆弛、患上哮喘或慢性阻塞性肺病等原因，更會進一步削弱核心肌群的力量。核心肌力對支持身體的穩定、平衡，以及日常活動和運動扮演重要角色，倘若力量不足，會造成肌力失衡，也會加重腰椎關節的壓力，引發腰背痛。

愈來愈多人意識到核心肌群對腰背健康的重要，各種強化運動也愈來愈流行。不過，現時流行的運動訓練，如單車式蜷腹、俄羅斯扭腰、平板支撐和超人式平板支撐等，都只着重鍛煉外層核心肌群，包括腹直肌（即「6塊腹肌」的肌群）、腹內／腹外斜肌、豎脊肌等，但未能觸及內層核心肌群，即腹橫肌、多裂肌、盆底肌及橫膈膜，令訓練未能達至最理想圓滿的效果。

如要達到「內外兼備」，可再配合我們與生俱來便懂得的深呼吸，即同時以胸式及腹式呼吸，便能夠鍛煉內層核心肌群；此外一些針對腹橫肌的運動訓練，也有助強化內層核心肌群；當然也可以上一課「BB班」，模彷「內層核心肌群達人」初生嬰兒般，躺臥在牀上或軟墊上，配合呼吸，再把雙手雙腳同時離地活動。你會發現這些動作一點也不容易，卻對預防及紓緩腰背痛帶來顯著幫助。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）