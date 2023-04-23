未來城市：流行文化節 八十年代巨星受歡迎 讓流行文化做香港大使

追憶巨星 寄望傳承

去年10月，特首李家超在施政報告談及構建中外文化藝術交流中心時，提出為推廣香港流行文化，將每年舉辦香港流行文化節，可謂給予香港流行文化極大重視。乘着紀念張國榮逝世20周年，首屆流行文化節在4月出籠，以1960年代為起點計，首屆主打最輝煌的1980、90年代。區玉芳說：「1980、90年代，香港在歌影視有很多巨星，電影和Canton-pop都影響周邊國家，現在仍受周邊國家或歐美華人歡迎。因為今年也是那個年代的代表——張國榮、梅艷芳逝世20周年，所以我們拿了當年的巨星去做一些主題。」不過，她不排除日後或以當下流行文化為主題，甚或是功夫片。

年輕歌手演繹經典 帶出新體驗

巨星已逝，追憶背後附帶着傳承的寄望，「我們希望可以由一些經典，帶到傳承和創新的概念」，畢竟工藝是一代接一代人累積經驗而成，區玉芳認為跨代合作，或讓新生代重新演繹上一代經典也不失為美事。前奏節目《流行原音》音樂會，音樂人Johnny Yim（嚴勵行）為經典廣東歌重新編曲，再由新一代歌手演唱，「當下的年輕人可以用他們的角度，去看經典的流行文化」；今日也有戶外《聲．影馬拉松》，讓殿堂級歌手和新生代歌手合作，如夏韶聲、岑寧兒，「他們合作會產生一些化學作用，給觀眾和他們自身帶來新的體驗」。她認為可從另一面來看「翻炒經典」，讓年輕人重新演繹並帶來新意，從而讓更多人認識。她舉例，無伴奏合唱團SENZA和銅管樂隊Lucky 6將重新演繹過往的廣東歌或電影歌曲，「我們希望用不同的演繹方法，講一些大家以為是重複的東西，它有一個新的視點」。

節目安排則按照康文署恆常機制，先經由節目與發展委員會討論，據演出者的專業水平和經驗、對觀衆是否吸引、價錢等決定，最重要是符合主題，同時亦諮詢業界包括星光大道、音樂人Johnny Yim和趙增熹。「通關才不久，我們接下來希望邀請內地或周邊國家的藝人和香港藝人演出」。今屆也有「韓國十月文化節2023——韓劇歌曲音樂會」壓軸，記者受同事所託詢問會否請來萬人迷BTS，她稱尚在計劃，先不說定，但「如果商業做到的話，他們已經有在做，就不需要動用政府資源」。

擬建「流行文化館」 長遠作景點

流行文化節做下去，目標就不止香港，區玉芳也留意到內地或東南亞國家「其實有一大班很熟悉香港、也有興趣這方面文化的遊客，他們應該是一個主力」。目前已聯同旅遊事務署、旅發局和經貿處對外推廣，亦有向歐美地區的華人宣傳。而遊客也不限於某年齡層，「現在張國榮展覽開了，我們看到不全然是那個年代的人來看，都有幾多年輕觀衆。可能近年多了（有關）以前巨星的活動，多了人留意」。

「1980、90年代是香港流行文化產業最好的時期，某程度就是展示我們最好的，藉此帶熱仍在做這件事的從業者。」即使面對韓國和歐美等勁敵，她覺得「我們一直有很好的基礎，因為我們以前真是黃金年代」。

若要更進一步以公共資源推廣流行文化，過去不少人，譬如多年前歌星黃耀明說香港應該有個流行文化博物館，區玉芳透露，流行文化館雖未成型，已在計劃和研究階段，「有一點像hall of fame的概念」，「因為由香港1960年代講到現在，真的很多經典作品。電影也好，音樂也好，很多巨匠影響我們，也可能（影響）世界周邊，所以這是一個很好的文化資產和歷史。」

參考海外，流行文化館或電影館「都是儲存他們自己的流行文化」。不過香港文化博物館本有「瞧潮香港60+」展覽，「我們就想可否再做深入一點、再包攬多一點，將香港歌影視或流行文化放進去，長遠做一個地標、遊客勝地」。她透露目前仍在研究流行文化館的主題和範疇，並需要累積一定數量館藏，「現在還是聽一下大家的意見，業界也好、市民也好，譬如有什麼最有代表性的可放在那裏」。

節目「電影叮叮」──港片場景導賞

作為觀眾的香港流行文化迷，李展鵬不止期待流行文化館，「又如我（喜歡香港流行文化的旅客）來到，會否很容易就參加到一個梅艷芳導賞團，告訴你這是利舞台、這裏以前是荔園？」流行文化節與本地遊企業「活現香港」亦有參與今屆節目「電影叮叮」——由導賞員帶領步行港島區的電影場景，另有電影人分享拍攝的幕後故事。

「活現香港」執行董事鄧彥心透露，今年初知道公開招標，才開始構思節目，「我們已做了好幾年電影的導賞團」，「所以這次合作是一個變奏，將已有的東西redesign，再加上電車這部分」。

此前，參與電影導賞團的以華語地區遊客為主，非華語地區則較少見，除了少數研究香港電影的美國學生。她認同流行文化是宣傳城市的絕佳工具，香港本身有豐富的食買玩資源，但現今旅客追求更高層次的價值，流行文化正是適合的切入點去了解香港文化和歷史。「即使《歲月神偷》未必在國際上很受歡迎，但你去永利街看着那堆唐樓，然後給你一些電影照片，講述電影的故事，大家就會有一個很立體的感覺——就是香港1960、70年代，一個家庭是怎樣熬過來。」

惜「電影叮叮」因時間倉卒而未能向電影公司索取足夠的電影劇照或片段，只能夠聽導賞員講解。她希望當流行文化節更為電影公司認識後，更容易處理版權問題；且活動暫只為時3周，「未必招攬到很多遊客」，希望開個好頭，吸引其他業界延續。

深度遊企業：吸引力減 可與外國歌手合作

張國榮展成功吸引內地年輕觀衆進場，深度遊企業GLO Travel創辦人陳成軍卻認為是少數，「他們（內地年輕旅客）常看小紅書，小紅書介紹的香港景點很少用上流行文化，通常都是網紅（作賣點），內地KOL經常吃的餐廳」。他認同香港上世紀80、90年代的流行文化能吸引部分旅客，但單用懷舊很難成為大部分人訪港的主因。香港流行文化在東南亞的吸引力也「大不如前」，譬如泰國、越南有自身的男團、女團，「大家對香港流行文化的記憶都停留在1980、90年代，通常是上一輩記得多點」。

若要流行文化活在當下，「（政府）對內對外，對創意產業都要提供由上而下的支持」。「我相信活在1980、90年代的人，不會覺得自己活在一個盛世，因為我們說的盛世是回頭看。但是活在1980、90年代，就是overall有一個創意風氣和對創意產業的尊重。」」

除了用全新編曲包裝廣東歌、讓新世代歌手參與外，他建議亦可與其他國家年輕歌手合作，「這才有機會走出去，否則香港年輕歌手都只是香港人（認識）」。他認同東南亞地區相較有合作機會，因為其流行文化未如韓國般強勢，「東南亞也想合作去做多些image，尤其是有華人的地方，更加容易（洽商合作）」。

外國大片取景地 吸引戲迷「打卡」

全世界城市都會爭取外國電影到訪拍攝，「香港本身是有潛力的， 因為香港景觀真的很獨特，可以拍一些cyber的東西、拍一些英雄片」，但最終未見太多外國製作團隊來港取景。他舉例美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）曾在克羅地亞古城杜布羅夫尼克（Dubrovnik）取景，招徠一衆劇迷遊覽古城，「我去到每一個walking tour，都是用Game of Thrones做主題，甚至有當日一起陪着拍攝的克羅地亞人講當時的事」。克羅地亞會向外來拍攝團隊提供稅務優惠，拍攝過後，克羅地亞人也會自發組織旅行團，「做生意的人有機會就會做」。

韓國在亞洲金融風暴後，發展文化的10年計劃總是叫人津津樂道，然而香港又有否長達10年的視野？「可能現在開始規劃，我們是預了去到2030年，才有第一套港劇是真正受到環球歡迎，但去到2038年才有第一套在Netflix的（大熱）電影。如果我們所有東西都用1至2年計，一個budget去計，其實不可能預期我們會很長遠做到這件事。」

香港流行文化節2023

網址：bit.ly/41wpCY

【推廣流行文化篇】

文˙ 嚴嘉柏

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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