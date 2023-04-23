主題旅遊：為土瓜灣逼爆取經 遊澳門睇景點成敗

1•酒店有個葡磚工作坊

只要去過澳門，一定對葡磚有印象，四處可見的藍白瓷磚街牌便是。以為工作坊會在工廈裏頭，誰知胡玉沛帶我們走進路氹一間酒店。這得由特首賀一誠推行「一加四」方針說起，「四」是大健康、現代金融、科創及會展商貿文體四大產業；「一」是促進旅遊業多元發展，目標是將來博彩業佔GDP四成，非博彩業佔六成。去年政府向六大博企批出10年新賭牌，就出招在合約寫明博企要與藝術及文創界合作，這就是我們在酒店找到文藝活動的背景。

在佈置得充滿童趣的場地，孫嘉鳴（James）出來迎接，他介紹「心在澳」文創品牌，其中一套商品是把葡磚製成填色套裝。葡萄牙瓷磚畫（Azulejo）是澳門非物質文化遺產，「花磚是從15世紀由西班牙進口到葡萄牙，主要有4種顏色：黃色、綠色、藍色、白色，後來受中國青花瓷影響，藍白色就變得流行」。「心在澳」項目主打推廣「土生文化」，James解釋「葡萄牙人400年前來到澳門定居並落地生根，他們的後代有中葡混血兒，也有與印度人、馬來西亞人混血，形成獨有文化，包括夾雜不同語言的土生語Patuá」，被聯合國教科文組織列為極度瀕危語言；另一項產品骨感傳導棒棒糖，可邊吃邊聽土生語歌曲。以創新保留澳門文化交融的獨特，項目得到政府文化發展基金資助，他指品牌成長需時，補貼與其2年就停，建議不如攤長逐步減少。

2•賽車館化盛事為日常

澳門大賽車博物館在1993年啟用，2021年疫情期間擴建後重開，胡玉沛說：「我覺得它是抵讚的，有文化的附加值。」「很多旅遊已漸漸脫離第一階段，尤其疫情之後，旅客所追求嚮往的不是鴨仔式純觀光旅遊，而是希望中間能夠有所領會、啟發，能夠開拓讓旅客感動的活動，才會第二、第三次重遊，口耳相傳也重要，會向身邊親友推廣。我不是要hard sell這個景點，但作為本地人，它感動到我，因為賽車本是一年一度，4天過後一場show就完結了，而它能把這歷史悠久的活動轉化為一種文化體驗。」他最推介是長廊上的海報展，以AR技術令電話對準就會播放當年賽事片段；又提我們必玩模擬駕駛器體驗東望洋賽事。入場費是80澳門元，不過職員指指排行榜上一個名字，說有學生每天都來挑戰，皆因長者小童與學生免費。

3•大三巴旅遊警察

我們當天即興加入訪大三巴的行程，不過其中一個發現卻不在遺蹟上，而是旁邊穿制服的人，胡玉沛介紹是旅遊警察，多選年輕聰明者擔任，「他們比一般警察語言能力好些，英語和普通話更流利」。他更曾「實測」詢問巴士線，這些警察都答得上，「他們除了提升旅遊形象之外，最重要是和承載力有關，如見到來的人太多，會即時實施人潮管制，通報給即時新聞讓社會知道」。提及土瓜灣被廉價旅行團逼爆，他認為與大三巴一樣，涉及管理方式。「它們的管理某程度上缺乏了一種期待感，如在日本要脫鞋進寺廟、輕語不能喧嘩，旅客未進去已被氛圍洗滌心靈。其實重要景點是不是應該需提早預約，有人數限制，超過就不好意思了，要等候補才能進？不是說要買門票才可參觀， 但若想爭取更多文化旅客，就要透過管理增加期待感。」

澳門就是土瓜灣？

澳門學者李展鵬收到推介路線的邀請，則反其道而行，建議幾個「失敗」景點。他聽到胡玉沛開拓文化旅遊，認為是好事，並且相信能在市場上找到經營空間，但恐怕現時的發展規模不足以扭轉大局。「說起來很久遠了，大概2000年，我曾帶廣州朋友逛舊西洋墳場，他們很喜歡，留了幾個小時，但後來我們失去了這些客源。還記得澳門那時很清靜悠閒，到2003、2004年很多大型賭場開幕，之後已是擠爆，他們後來仍有來，但說過關花超過1小時，真的受不了。我經常說他們就是我們需要的遊客，會來看話劇、買文創產品。」他坦言想不到開關何以會帶來新元素改變局面，細看數字，博彩稅收增長更與旅客量增長不成正比。「即是來的人花在賭場的錢少了，這也和賭業被整治有關，現在民間有一個憂慮，既然賭方面收少了，但又想賺回這麼多錢，會否更專注提升旅客量，才能補足以前的稅收狀况呢？」

李展鵬提及疫情前澳門不時討論旅客承載量問題，政府當時也委託學術機關做研究，「接着疫情餓了幾年，有些人就說很難再檢討，因為大家覺得有得賺就賺。同時日本說要開賭場，周邊不少地區國家都在醞釀這件事。澳門經濟形態很有趣，其實我們自己都知道在賺快錢，如香港作為國際金融中心，不是一朝一夕建立的，賭場卻不是，一下子就有個地方可取代你，不會知道這快錢幾時突然賺不到」。有錢就要賺，客又無得揀，李展鵬說當香港人為土瓜灣煩惱，「香港始終比較大，某些區域受影響，如果你住其他區，只當是一則新聞，不會影響你的生活，但在澳門則牽一髮動全身」。這樣說來，把澳門看成土瓜灣就明白了？「沒錯！」

1.望德堂靜英英的文青區

走進望德堂旁邊的創意園，是標準文青必到景點，咖啡店、特色手信店、建築師工作室……李展鵬說它即使距離大三巴只有10分鐘路程，仍人流疏落，因為內地文化旅遊客源少。其實外頭瘋堂斜巷是影迷熟悉的港產片場景，建築保持得完整，不過胡玉沛亦不諱言，「在我們心目中（此處保育活化）不算成功，因為早年起步起得不好，批給團體使用，成績沒作中期檢討，有些進駐的藝團感覺上有些孤芳自賞，這麼漂亮的建築物（非使用者）是進不去的；有些又已空置，例如我看中這裏想做精品酒店，入則也不容易」。他認為相較香港制度與行政「總是白紙黑字」般清晰，澳門雖在2013年已公布城市規劃法，「但只是原則，未夠細緻」，要善用舊建築都沒明確準則可依循。「如香港的摩天輪在澳門就不會出現，這裏無法批准興建臨時的機動設施，原因是沒有法例。然而為何民間想做嘉年華就不可以，博企又能建水上樂園？」

2.亞婆井前地民居能偏安？

李展鵬住在這一帶，他讓我們去留意古蹟鄭家大屋，在2020年曾作修繕工程再重開，他說居民都擔心過會否引來人潮，結果沒有。胡玉沛倒欣賞去年在此進行的夜間沉浸式劇場《鄭家夜宴》，認為是世遺結合本地文藝團體的好例子，「一般旅行團不會去，背包客才會去這些活動」，是值得恆常舉行的文化旅遊活動。平日的亞婆井前地，有種古舊而恬靜的美，問李展鵬澳門遊客不是全聚集在大三巴、新馬路，只要鑽進小巷就能得到寧靜嗎？他以「澳門就是土瓜灣」去解釋，「這邊很清靜，不代表我們沒有受到旅遊業影響，例如舖租會貴很多，叫的士又難很多，因為車仍是會經過景點附近，這一區沒直接因旅客而受惠，帶動社區經濟；與此同時旅遊業帶來的不好影響又輻射到這個區域」。又因澳門沒有大眾運輸系統，巴士、的士塞車避不了，他說日前寧願走25分鐘路到醫院看醫生都不坐巴士，長者又怎捱得住？

3.雅文湖畔得本地人歎咖啡

看2016年開放的「文創休閒旅遊項目」雅文湖畔簡介，難以想像最後還是搞不起，「由文化局、體育局、旅遊局及旅遊學院共同合作，結合水上遊樂設施、特色餐飲及文創產品銷售項目」。至少李展鵬會把電腦帶來湖邊咖啡店chill住工作，不過遊客蹤影就不多見了，而這裏距議事堂前地僅10幾分鐘路程。澳門政府構思了不少計仔分流旅客，除興建新景點之外，今年年初一起又由文化局牽頭推出幾天步行區試行計劃「新馬路任我行」，胡玉沛說是不錯的試點。「因為新馬路近噴水池的頭段十分旺，但愈往內港十六浦那邊走去就愈不旺，人流輻射不到那邊，就試一試這樣可否增加舊城區承載力。」他說澳門人雀躍，政府亦似有意捲土重來，「保育界覺得很棒，新馬路長期大巴塞車塞到瘋狂，從沒機會站在街上欣賞兩旁受保護建築，很多建築師去拍照」。不過李展鵬覺得當作節慶推行可以，「初開時看建築是很有趣，但澳門人行兩次乜都夠，如果恆常變成行人專用區，很阻礙那邊的交通要道，會有二三十條巴士線受影響」。

李展鵬續稱，「平心而論，旅遊局是積極的，澳門人常抱怨地方逼爆，他們就搞個『論區行賞』」，.設計8條步行路線鼓勵遊客深入各區遊覽，亦記得到日本時也見澳門旅遊局在車廂大賣廣告，但他形容旅客逼爆是「結構性問題」。「日韓旅客的確有增長，但比起內地客仍是小巫見大巫，他們裏面有多少會對文化旅遊有興趣？去完大三巴、媽閣廟、賭場都玩完了。」政府計着疫後復蘇能吸引多少遊客，李展鵬盤數則這樣計：「澳門是歐洲小城的結構，過去20年人口由40幾萬膨脹到60幾萬，與此同時每年接待4000萬遊客，平均1日就有10萬，我們怎樣能夠負荷到那麼多人、那麼多交通工具呢？」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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