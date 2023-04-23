第二人生：教學環境巨變 暫棄教鞭 前通識教師 不安中摸索

{老本行}

第一代通識科教師

賴得鐘於大學畢業的一年後，即1990年開始任教歷史。高級補充程度會考（AS）於1994年增設通識科為選修科目，他同期請纓兼教，「我個人喜歡試新事物。通識本身算半科，我教其中一個香港的單元，另一單元由另一老師教，只是半科的半科，工作量不算太多」；也用到修讀教育文憑時副修社會教育（social studies）的所學。歷史系外，有的通識老師出身社會學、政治、哲學和地理等，形成想法互相激盪的大熔爐。另有一些理科教師因高考選修人數下降而轉教通識，「通常對這一科比較沒好感，因為很多是被迫教」。

辭職保公積金

時間跳至他離職的2021年。2019年的仇警言論風波最終以道歉、教育局譴責和他辭任相關通識崗位作結，他續在原校任教歷史科。有常額教席的他，當年辭職是為取回公積金。去年《津貼學校公積金年報》顯示，一個學年內有2125名津校教師因離職或退休等原因選擇退出教師公積金，當中三分之二教學年資超過15年，退出人數是7年以來最高。賴解釋若教育局接獲對某教師的投訴，政府有權不發放政府的供款，「並不是說一定要證明是失德，也沒有承諾在一定時限內會解決個案，永久扣起都可以。學生或街外人無中生有地投訴老師言論，我知道有這些事」。退出公積金的不一定是為移民，也因面對以言入罪或被投訴的壓力，「通識談很多社會問題，更加容易踩到」。後來他求職時，有學校明言他是理想人選，但因該校有老師被投訴，怕聘用他後會再有同類事件而影響學校。

他辭職之時，曾跟校方商量轉做合約教師，並提出按年續約以保障對方。校方建議他先辭職，再按程序應徵面試，但最後校方通知他另有人選，他不獲聘用，且強調非因政治理由。他在風波後兩年規行矩步，其時中層已有離職潮，「我完全想不通，因2019年教師離職潮已經開始，我又是這樣經驗豐富的老師。我以前是SGM（高級學位教師），之後以GM（學位教師）身分加入（學校），因為想多做些前線老師工作。但我有很多行政經驗，不介意做些行政或帶新人。」

{過渡期}

公社科掙扎 在於教法多於內容

每年4月起，中學開始編配新學年教師人手。賴知悉部分通識教師在教畢最後一屆DSE通識科後，將於暑假離職。「有些真的想堅持到最後一屆，有人以兼職形式留校教通識。一直教的學生，不想突然中六才扔下他們。」本來因縮班和公社科只餘一半課時，業界預計會有裁員潮，誰料教師流失人數急增，現在是求過於供，「如果肯留下轉到公社科的多數沒問題。這兩年我都知道有些新聘老師須答應任教公社科」。

離職教師未見明顯去向，他認識的都暫時不教書，先休息一年，移民的也沒再從事教育工作，「他們都想給自己休息，始終在香港教書很辛苦。我發覺自己（現在）原來已很努力工作」。對於通識教師移民的現象，他表示其他科目如中史同樣受壓，但一來通識是大科，教師基數較多，二來他們多積極參與社會事務，課程探討時事議題，受到的制肘和打擊自然更大，「感受到他們的心灰意冷，甚至最後這兩三年留下的，每一次出題目都很傷心」。故通識刊物或教師包括他自己所寫的試題分析，近年多避重就輕，圍繞國際時事。

需要認識國情 黨史亦應教

業界任教公社科的掙扎，他個人認為在於教法多於內容，內容受教法規限而變得瑣碎，「我覺得認識國情、香港政制是需要的，甚至我作為一個歷史老師，覺得教黨史是應該的」。教師難過的是要依教育局簡報照本宣科，有人說連內地的郵政局總數都要教，「很多公社科老師都是照讀一次。通識科老師對社會的使命感重一點，要讀資料，那個反差、對心理的衝擊太大」。 當然，部分老師或覺得這樣教更輕鬆，亦有本來被迫調派教通識的，因現在人手需求減少可以回到原來的科目。社會學者趙永佳補充，通識科因政策改變而消失，這些案例並不反映典型轉工情况，「更典型的是經濟結構如在線購物和KOL，以及科技如ChatGPT引起的變化，或其他社會環境如COVID」。另外，通識科和公社科間的連繫存有爭議，例如課時大為縮減，雖然教育局稱不少內容相承，但確有部分教師因認為教法殊異而離任。

{新軌道}

離職感徬徨 興趣中尋寄託

離職後他給自己一個暑假的時間尋找教席，「因暑假尚有薪水，9月一開始真的很不安，那幾個月節衣縮食，什麼都不敢買」。從事私人補習並非他的首選，「（那心態）稱為soul searching（內在探尋），要想自己究竟有什麼可做，原來我發覺沒有。教了那麼多年書，我沒有特別擅長的興趣，別人會攝影、畫畫，我什麼都沒有。最初那段時間很徬徨。」愛看球賽的他嘗試建立講足球的YouTube頻道，專講車路士，「消磨一些時間，給自己有些方向和寄託，熬了一段日子」。後來開始有舊同事或舊生找他為子女補習，既緩解他的財政不安感（financial insecurity），更重要是予他肯定，「這件事我很感恩，他們給我一個肯定，即是說以前我教他們的時候，最低限度不是一個壞老師。尤其當我有點迷失，但是他們介紹這些補習給我，真的很窩心」。

他從沒正式替人補習，也無身邊人可取經，初期他沿用中學的題目和教法，「很快就覺得原來這套不行，因為（現在）和（補習）學生之間很多互動」。他像手持顯微鏡般放大了學生的強弱項，不再是學校的「量產型環境」，要調整教學法和心態，也看到以前教書所忽略的，例如現在他會和學生合力做圖表筆記。他感慨再沒機會回校任教，「我相信會有很多新的方法放進去」。另一轉變是師生關係變得直接，「單對單對學生，他有多少得着都直接與我有關。學校教數十個學生，有其他因素，對學生的影響隔了一重」。每個找他的學生都有原委或故事，或因學校老師教法不善，或是重讀生，二人更似隊友。他平均每天工作7至8小時、一天有2至5堂，走遍港九新界，只留下星期六休息，同時學習穩健投資、重拾打桌球的興趣，「補習和投資，兩樣加起來平衡，基本上應付到生活費」。但隨着私補學生畢業，以及離開中學的日子愈久，他擔心補習學生會愈少，「我回到那個不安全感，每一年我都要面對多一次」。

趙認為這類自我摸索的經歷較常見，「人們花時間為特定職業培養特定技能……一旦想轉行，舊技能就變得多餘。經過一番內在探尋後，他現投身另一可以真正發揮舊有技能的領域。這揭示我們需要開拓更多的通用（generic）和可轉移（ transferable）的技能」。

通識科

面世至今都是燙手山芋

賴憶起1994年開設AS通識選修科時，香港整體公民意識不高、學生亦有顧慮，報讀人數不多，一直都是8至10多個人的小班教學，但課堂討論氣氛甚佳。及後「334新學制」於2019年引入通識科，以回應當時社會對學生「四仔主義」、過於功利的看法，「這一科的意義，我想社會上是覺得OK的」。只是大家擔心課程範圍過於空泛難讀，他當年有份培訓通識教師，「AS的通識是精英教育，DSE的通識是普及教育，所以程度很不同，（後者）教的闊很多」。初時中學為小班及分組教學嚴陣以待，增聘不少合約通識教師。惟了解課程後發現仍可以操卷為主，大學收生時也逐漸不再為通識科加分，這些因素致令通識科開始縮減人手。對外，通識科亦一直面對「洗腦」和「煽動工具」等批評，每年4月，通識科的考試題目都成為傳媒報道的對象。走過14年風雨，這科目曲終人散，其高中核心科目的角色將由公社科接棒。

【行業轉變篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao