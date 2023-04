{文化旅遊達人}胡玉沛 熱愛這片土地 堅持「做呢啲」不搵快錢 搞澳門深度遊

深耕10年一腳踢

因為遊客人數的新聞,我由土瓜灣想到大三巴,邀胡玉沛受訪時本來提出一個「舒服」方案,由「探索號」團隊派人帶路推介值得看看的地方,完結後往辦公室去與創辦人坐定定再談。不過秘書確定行程後,很快便交低接待的「胡生」聯絡方法,自此由在口岸接人開始就是胡玉沛親自包辦。他得知我們想看澳門文化旅遊發展,為香港提供一個參考的視角,就安排先參觀葡磚工作坊,再到澳門大賽車博物館,最後上公司做訪問,以一頓午飯作結的4小時旅程。他上車先簡介:「我們來個小型體驗,希望透過今天安排的活動,感受到我們在澳門推動文化旅遊的默默耕耘。澳門是個小中見大的地方,土地面積33平方公里,亦即差不多30多個澳門才等於一個香港……」

不過打從車程開始,行程已經被心急記者打亂,反正面對面坐着,不如直接講講文化旅遊搞什麼、搞成點?他照答:「我們這間旅行社剛剛營運了10年,第一年已經跟本地餐廳合作做手工體驗活動。」他翻開手上導覽材料,指指一張旅客學做葡撻的照片。疫情之下,香港本地遊興盛,這些工作坊應該大受無法外遊的澳門人歡迎?他卻說:「我們很羨慕香港,其中一個原因是香港人口相對多,本地團體、學校或者市民都嘗試新事物;而澳門畢竟是個68萬人口的小城市,中小微企去孵化文化產業的時候,就不容易單靠內需。」

「哥哥」紀念活動應大搞

他提及自己欣賞的文藝活動,是曾帶團遊香港時參加的「黑暗中對話」,以全黑體驗理解視障生活,「這些是令人感動的文化體驗,因為當時澳門一些學校想建立小朋友的同理心而去,所以我的小小意見,是希望與中小微企或藝文團體多合作。我都會去提醒澳門政府當局,其實政府不需要什麼都做,最重要是給予空間去提攜創意單位,發揮民間力量都很重要」。自家製的文藝活動,他認為既可延長旅客留在城市的時間,亦因不可替代,有「來這裏就是要看這個」建立地方特色的效果。「作為澳門旅客的角度去看香港,我們會刻意買船票或車票看演唱會、歌劇、文藝表演,特別是剛剛過去的張國榮逝世20周年紀念,我一直在想,如果我是香港的文藝單位或政府代表,就會大搞,製作以廣東歌為主題的百老匯表演,要令表演恆常化和適當地市場化,不是說一個show做兩個星期就『Yes!我們已經有兩萬人看過』便算,一定要放心去栽培、去試 ,哪怕開頭入座率不高,到漸漸被人認識的時候,全世界歌迷都會去,到尖沙嘴海旁買張票,去享受這場廣東歌的盛宴。」

極度客製化 不做罐頭團

胡玉沛的旅行社生意可說是廉價團的相反,為客人度身訂造行程,「這3年來做不少的,是為內地以至香港不少學術單位安排研學團,幫他們安排到不同的高等院校去上課」;也接待公司的員工旅行團、帶來開會的商務客來個社區遊。「如做建築的就帶他們看建築、跟本地建築師交流,要極度客製化,不是罐頭,賣的內容每次都不一樣,這些客戶不是為博彩而來,甚至有到上海工作的法國團來澳門7日,我都夠膽死給他們安排每天行程。」 留澳門7日?驟聽誇張,事實上訪問當天他設計以了解文旅發展為主題的行程,第一站已經因成功挑起記者興趣留到超時,其實該葡磚工作坊的填色套裝較適合小朋友玩,但他把主題捉緊,拉負責人一起談葡磚工藝背後的中西藝術交匯、如何轉化為文創產品,轉眼到下午1點,他立即更改計劃,改為先吃午飯。

聖保祿學院「中國第一」

飯後我們「加單」,提出趁雨後有日光,不如先為他拍張照,讓他建議一個地方,他轉轉腦筋起行往大三巴。那可能是全天最精彩的一節,他先到牌坊毗鄰沒人停下多瞧一眼的廢墟站住,說起聖保祿學院的歷史,「這是全中國第一座西式高等教育學院,有什麼厲害呢?意大利傳教士利瑪竇神父1582年來到澳門時,與歐洲傳教士,都在此學四書五經及寫漢字,而東南亞傳教士及華人就在他們身上學天文學、幾何學……」落到牌坊面前,他照樣滔滔不絕,除了解釋細節,連右邊銅像比左邊乾淨都說一番,「前幾年文化局幫兩位(銅像)洗白白,如果效果沒有問題,就會幫其他幾位再洗一下,因為銅像已經受幾百年洗禮,是時候要保護了」。接着又奔上斜路,演起他最常對客人說的笑話,指向遠處與大三巴相對的新葡京酒店:「澳門就是那麼特別,夜晚你可以like James Bond rolling a dice,但一到早上就會(帶着哭腔)說:『Mr. Wu你要帶我去媽閣廟或大三巴牌坊,因為我要禱告贖罪,昨晚lose a hell lot last night,我尋晚輸×晒呀!』」這些聽上去像微枝末節,但巧妙地讓人感受到他並非死背資料,反倒像個澳門朋友在帶路,「加入一點對澳門城市佈局的體會,文化旅遊就是這樣的,要從不同視角去包裝、演繹」。

怕香港變玻璃之城

站在斜巷上俯視着來來往往的遊人,想着他剛才往上跑回頭待我們跟上的熱切神情,精彩的不是景點,是那份燃燒着的落力。問為什麼你那麼投入帶團?「我喜歡歷史和有保護文物的心。」他在加拿大讀城市規劃,回流當過公務員,前途基本上光明,不過還是繼承父親創業之路,其父胡順謙昔日做冷氣起家,今為胡氏集團主席。胡玉沛關心保育及城規議題,曾為政府城市規劃委員會及文化遺產委員會委員,現時仍身負經濟發展委員會公職。而他為人熟知的,是在2007年間澳門興起反對政府建高樓影響東望洋山景觀的浪潮中,加入以公務員及學生佔人數最多的民間組織「護塔連線」。說到香港的皇后碼頭,「雖然我不是香港人,但都很可惜,還曾特意去拍照」。「因為它是一個城市發展的年輪,其實內地都有這個情况,我不希望香港重蹈覆轍,內地城市都開始重視(保育),現在世界愈來愈多城市千城一面,如果香港繼續向這種(方向走),就會變成玻璃城市,失去原有的內涵。」

吸客彈藥不必一次用盡

然而緊張保育加創業10年,都不等於可以保持帶團熱度,湊客要花盡唇舌、排難解紛,可以選擇坐鎮公司指揮吧?「如果這樣說,我心底是有一種自豪感,對家、澳門的自豪感。除了搵食之外,希望讓澳門人知道澳門是more than the chips on the table(不止賭枱上一堆籌碼)。」這盤生意經營幾年後,至2018年底他終感覺站穩陣腳,「總說港澳、港澳,很難分得開,通常旅客是到香港才安排來澳門的行程,但我最近是開心的,因為捱出頭來,終於有國際旅客直接來澳門玩,他們會從澳門進、香港走,因為香港較多國際航班」。

香港立法會議員研判,清明及復活節長假旅客數字輸給澳門,歸因澳門轉身快,推出吸客優惠夠進取,胡玉沛認為雖明白疫情之後政府着緊復蘇成績,很難從數字抽離,實際上自1月向內地及港台旅客放寬防疫措施,公司業務亦即時回暖。「旅遊局在內地如小紅書、抖音的大平台推廣,甚至局長都親自出馬,還推出酒店住宿、船票優惠,作短期刺激,如果你說轉身轉得快,可能是這樣理解。不過我們也疲於奔命,所以我呼籲政府,彈藥毋須一次過用盡,可以分階段做推廣,才延續到效果。現在令到我們壓力最大的是服務質素受影響,由聘請導遊、旅遊車師傅到酒店預約,突然間旅遊業界成本增加,連洗車轉換的時間都不夠,怕服務不周。」

缺導遊司機最頭痕

他經常親身上陣,背後亦因面對人手不足問題。他形容導遊被視為「市井」的職業,但文化旅遊既需具豐富知識,又因國際客戶多,對語言能力有相當要求,如能講西班牙語種的導遊就很缺人,門檻其實很高,「現在恆常幫我工作的導遊只有6個」,得聘請資歷深厚的「師母」、「師父」級人馬,更試過在戀愛巷偷聽旁邊導遊口才不俗,就出手搶人才,抄低電話請她來帶內地團。大巴司機也不時令他頭痕,「澳門(旅業)騰飛時做慣罐頭式的廉價團和購物團,他們不明白你在做什麼,對客人的態度、語氣都需要再培訓和改善。我最記得有一年接待馬時亨,想跪下求司機幫忙加班,問可不可以多租1個小時,『我就係唔加班,吹呀』,態度很差,人家只不過想晚飯之後四處看看,最後客人只好打道回府。」

不要兒子立刻繼承「探索號」

他相信文化旅遊是旅業可持續的出路,人力資源有限,不如將搵快錢心態減輕一點,以質取勝,不止靠走馬看花的人逼爆景點,路可以走得遠一點。結果我們這天快閃中仍然「慢」遊,距離原定行程已超時兩小時,靈活刪掉最官式的公司訪問,動身往最後一站大賽車博物館,看官方如何將幾天賽事延續為全年的文化體驗。他說博物館早在澳葡時代已存在,疫情期間抓到好時機全面翻新,加入互動及科技元素,「比我細個時型咗好多」,他帶9歲兒子來玩至少個多小時可樂此不疲。

黃昏時道別,我這個香港客好奇問他最後一條問題,守護與述說澳門故事,你想像兒子長大後會活在怎樣的未來?「『探索號』他日仍存在的話,我都想他不要立刻繼承,試吓有沒有一些想法去創業,找到自我。」說着當年學成後回澳門,他語帶沙啞,「我對這個城市是真的很愛,想做好自己、貢獻澳門」。儘管在他的年代,持城市規劃專業不是做地產就是教地理,即使到今天,許多專業技能在此地仍缺乏認證制度,事業發展又重人脈,「澳門是很過癮的,需求比學歷重要,大學畢業做銀行職員薪金萬多元,但做荷官隨時1.8萬元,開貨櫃車可能幾萬元1個月,好像不用讀很多書也有不錯入息,人們不求上流,會令整體社會競爭力及多元產業發展都受影響」;加上本地市場小,專業出路亦狹窄,對躊躇着發揮所長的有志者是侷限。別人笑他「做呢啲」,他自信文化導遊是有空間讓他發力開闢一片天的專業,「我希望下一代做什麼都不要緊,總之心中有團火,不要因為社會上的制約而滅。如果火全滅掉,這個城市就不會有希望了」。

結合胡玉沛與澳門文化評論人、《隱形澳門》作者李展鵬推介,以觀看當地旅遊發展本身為主題的不一樣澳門旅遊指南,載於另一頁。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao