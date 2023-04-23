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2023年4月23日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：未完的五四：與歷史對話——陳平原專訪
五一，五四
FF加實踐
周日話題：香港電影工業向社會宣戰？
開門讀書：從發展到民主
拍好電影：關於澳門的即興寫意——訪《海鷗來過的房間》導演孔慶輝
老少女之麻糬周記！
無名周記：一切是機密，一切非機密
誰人日記：學死語文
影像特區：一周新聞考考你
同場加映：《命案》銀河映像再上路
LONG D：（三十）復活蛋
放心寫作：小野兔與面紗
#35 讀者來信：三個問題
阿貓阿狗：#185 相遇
電影潭：陌友……大概總帶着愛——《親陌》
movie chic, movie style：《薔薇的葬禮》：跨性別情慾探索
家明雜感：《配樂大師：Ennio》：完美引介大師
影片簡評
單元連載：香港書46
星期日文學‧不簡單的兒童文學——高佩聰《生日快樂》、趙嘉雯《陌生人》
{文化旅遊達人}胡玉沛 熱愛這片土地 堅持「做呢啲」不搵快錢 搞澳門深度遊
料理分子：參考班戟做法 自製餅皮 簡易素潤餅 感念慈悲大地
第二人生：教學環境巨變 暫棄教鞭 前通識教師 不安中摸索
街知巷聞：社區漸長 階級漸顯——啟德邨民10年記
主題旅遊：為土瓜灣逼爆取經 遊澳門睇景點成敗
未來城市：流行文化節 八十年代巨星受歡迎 讓流行文化做香港大使
movie chic, movie style：《薔薇的葬禮》：跨性別情慾探索
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【明報專訊】日本實驗電影《薔薇的葬禮》是獨立電影中的奇片，一方面導演技法前衛，另一方面被視為是日本早期大膽探索跨性別情慾的電影。
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