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movie chic, movie style：《薔薇的葬禮》：跨性別情慾探索

【明報專訊】日本實驗電影《薔薇的葬禮》是獨立電影中的奇片，一方面導演技法前衛，另一方面被視為是日本早期大膽探索跨性別情慾的電影。

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