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放心寫作：小野兔與面紗

【明報專訊】我們都知道愛麗絲如何因為一隻手持懷表的兔子而意外掉進洞裏，卻未必知道在意大利童話之中，也出現了一隻叫人追逐以至迷失的小野兔。這則童話名為「迷離之宮」，由作家卡爾維諾親手編修。

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