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誰人日記：學死語文

【明報專訊】即使水平參差，香港人大都懂兩文三語。就似在英國，本地人都會懂一點周邊國家的語言，能說幾句法文西班牙文意大利文之類的。回到香港，不少人都覺得要在兩文三語以外再學多點語言傍身。

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