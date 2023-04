【明報專訊】普林斯頓大學出版社去年出版了一本我很期待、有關民主化理論的著作,題為「從發展到民主:現代亞洲的變革」(From Development to Democracy: The Transformations of Modern Asia),作者Dan Slater和Joseph Wong,分別是密歇根大學和多倫多大學的政治學教授。在政治學的民主化理論,歸根結柢關注的都只是一個問題:民主化的原因是什麼?從而解釋為什麼有些地方可以從獨裁政體,搖身一變成為民主政體,又反過來讓我們了解為什麼有些地方好像永遠都無法轉型。