創意公民同學繼續為油麻地開發新的工種，在他們分享的匯報中，我感受到開發工種同時也開發我們對這社區生活的欲望，日常中我們應有更多不同人相遇連結的想像。

最「街」臨時演員和導演

創作：賴俊威、何珮嵐、李穎雯、李濟匡

油麻地曾經是不同電影的取景地點，電影創造記憶，同學們從《半支煙》、《新不了情》、《黑社會》、《奪命金》、《旺角卡門》等電影尋找鏡頭下油麻地風景，然後以劇照的位置作坐標變身星探和導演，邀請路人作臨時演員，一個鏡頭轉成一幅硬照，嘗試重拍劇照作打卡紀念。拍照後同學把翻版的劇照印出送給臨時演員，照片中的你既是你又不是你，照片中的油麻地看似日常又不再日常。電影一秒24格，這張相的「閃燃」或許成為「臨時演員」對油麻地記憶的刺青。

我問翻拍導演，最後有什麼人參與你們的拍攝？他們遇到放狗的人、深圳來的設計師、廣州的地鐵員工、陀地清潔工、為做功課而來的時裝設計學生……同學除了邀拍外，還體貼地在各電影劇照景點設置了劇照打卡指示板，歡迎大家自導自演。

最「街」服裝指導

創作：李妍嬅、楊雅詩、葉曉琳、楊心怡

麻式穿搭師團隊看過《窄路微塵》有關袁澧林服飾的討論，她們認同基層也有追求靚的欲望，不一定名牌衫才好看，花點心思，二手衫也有很多可能。

她們搞了個「油頭到腳」平台收集舊衫，自肥襯靚衫在社區行catwalk，再把時裝的配搭連接油麻地不同地標。紅T配格仔外套來襯天后古廟的紅門和地磚；燈芯絨褲恤衫打呔襯執了笠的好好洋服大閘與舊貌；流蘇馬甲襯果欄的卡板和生鏽鐵閘；海軍藍的和風衣裳襯沖繩漁民食堂……我在她們身上的服飾組合看到不同街坊的衣服連結，下次出街襯衫時，可想想你社區中的老地方。

最「街」編劇

創作：彭曉琳、施美雪、林詠儀、馮珮怡

早前一向關注前線回收者和清潔工的「拾平台」朋友在臉書上分享了編劇做資料蒐集的故事，他們本來想拍套電影關於紙皮婆婆，卻不幸未能圓夢，拾平台朋友讚賞編劇用咗好多時間去做research，落區同街坊一齊傾偈、觀察所付出的努力。如果他們考察的成果最後能轉化成電影，成為能幫不被看見的人發聲的工具就多美好。

每個人都有想被人了解的欲望，這組同學組成民間發聲員，蒐集清潔工的日常困苦，幫他們發聲，其中之一是發現垃圾站搬遷到較遠的地方，清潔工要推重重的垃圾行更遠路程，行人路又窄又不平，不時被迫在馬路行走……同學自製簡陋的模擬工具測試及體驗搬運垃圾的困難，最後寫信向勞工處反映。

最「街」布景和道具設計

創作：黃倩思、王坤朗、吳德柱、馮栢瑤

布景和道具設計工作是把平常的生活空間轉成幻想場景。這組同學考察過油麻地的不同後巷，時常發現「米奇」，於是決定把迪士尼搬進油麻地。他們在後巷的不同角落就其特點設置主題內容，資源少但工程「龐大」，不少意念還在意念圖中，有困在破窗的長髮公主、有米奇耳朶的老鼠籠（米奇妙妙屋）、因天氣熱「冰雪奇緣」變成「水上奇緣」的小白（Olaf）、有「幸會睡公主」門……其實他們未必能完成布景，但示範了以小小幽默轉個心情，就有新的心境。

最「街」收音

創作：陳卓怡、周澧皓、彭家豪、梁燊賢

油麻地有條百步梯通往京士柏山，一口氣行上去真的會斷氣。

同學決定為這段路程製作聲音導航。當中有蜜蜂聲、風聲、車聲、松鼠聲，然而全部聲音都是人扮的，就是同學在社區找人扮的集結，kai kai哋但又窩心。扮聲配音是不少人的兒時玩意，陪你行走百步梯的，其實是不同的油麻地人。

日常練習

感謝同學在油麻地演練了不同親近社區的方式，這些介入社區的想像不是什麼改善社區大計，也遠遠未成熟，但這種「FF加實踐」嘗試，應成為一個創意公民的日常練習，也是健全社區應有的偶發風景。

文、圖˙香港理工大學社會創新設計三年級學生×余在思×程展緯

編輯•王翠麗

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