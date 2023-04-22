「攪」「烘」「解」迎垃圾徵費 廚餘機鬥細鬥快鬥慳電

■攪碎式

Teka無刀片「攪碎」 氣動開關

根據環保署發布的「香港固體廢物監察報告——2021年的統計數字」顯示，2021年都市固體廢物的棄置量為平均每日11,358公噸，其中廚餘約3437公噸，佔總數30%。要減少廚餘，除了學懂「惜食」外，使用廚餘機亦有一定幫助。廚餘機主要分三大類，包括攪碎式、烘乾式及生物降解式，它們各有長短，能處理的廚餘種類亦有分別（見「廚餘機比較」表）。

廚餘微粒直接排走

三者之中，以廚餘攪碎機相對方便。用家要先將廚餘機安裝在廚房鋅盆去水位，再將機體的出水位接駁至去水喉管，最後接駁電源即可。使用時只需將廚餘倒入鋅盆，打開水龍頭和電源，廚餘機便會將廚餘磨碎成微粒，經水管排走，不用霸佔垃圾袋空間。

一般廚餘攪碎機在啟動時都會發出頗大聲響，不過美國Teka新推出的TR550，賣點之一是其980毫升的研磨室，採用無刀片設計，以特製的研磨槌來打碎，並加入標準降噪技術，將機體運作聲量減低。磨研室亦加入了防腐蝕保護，以延長耐用度。

設超載保護 過熱自動熄機

為了降低能源消耗，機內設有自動逆向磨碎系統及高扭矩感應電機，能提供0.55匹馬力及每分鐘1725轉速，以加快磨碎效果並減少耗電。TR550能處理魚骨、雞骨、蔬菜、水果皮等廚餘，但一些體積較大的骨頭，例如豬筒骨、牛骨等，並不建議放入廚餘攪碎機磨碎。

使用廚餘攪碎機時，雙手很大可能會沾水，按下開關時或有漏電風險，因此廠方為機體提供無電路操控的氣動開關，就算雙手沾水使用都不用擔心。此外，機內也設有超載安全保護，因長時間使用而過熱時會自動關機，以免影響機體正常運作。

TR550的基本安裝要求是必須接駁到3.5吋鋅盆去水位，同時機身旁距離約1.5米內要有13A電源插座。由於機體有一定體積，未必所有的鋅盆下方都有足夠位置安裝，所以代理方面亦提供免費睇位服務（離島、愉景灣等偏遠地區或有額外費用）；至於安裝費用視乎實際情况，用家可先與代理聯繫找專人上門睇位才決定購買。

■Teka TR550

研磨室容量：980ml

摩打：0.55HP

每分鐘轉速：1725轉

體積：318×173mm（直徑）

售價：$2880（安裝費另計）

查詢：2861 2767（信興）

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com