走入八鄉感受田園風情 DIY花生醬抹走都市壓力

在港鐵錦上路站轉乘77K號九巴，到達八鄉竹坑遊樂場後，記者和攝影師還要等待手工花生醬工作坊主理人陳寶玲（Poling），帶我們到她家中的DIY工作坊。記者好奇怎會在家中開設工作坊？原來這是Poling刻意安排，在3小時的花生醬工作坊內，首2小時由她教學生製作花生醬；餘下1小時，她會端上自製的蜂蜜蛋糕及熱茶給大家享用，彼此分享生活逸事，有傾有講，就像邀請朋友到家中做客一樣。

Poling說很享受與學生談天，「我喜歡觀察每個人的個性，也喜歡分享自己的故事。都市人，或多或少會有壓力，來這裏，我可做聆聽者，可以分享的不止做花生醬那麼簡單」。搬到錦田已有5、6年的Poling，喜歡慢活，感受生活的一切細節。未教人製作花生醬前，也曾主理過乾花燈泡工作坊，為何由乾花到花生？她說自己剛好遇到一些有感覺的東西（花生），所以就借它為媒介，跟大家分享大自然的美好。

加喜馬拉雅山鹽、迷迭香提鮮

做花生醬的材料，當然就是花生。以200克花生醬為例，便要同樣用上200克的去衣花生來製作，其次要準備的就是攪拌機。今次Poling教大家做的是純天然、不加油的花生醬，如想要一點味道，或要達到提鮮的效果，可加入一點喜馬拉雅山鹽和迷迭香，又或加入茶粉製作成伯爵茶味花生醬。Poling最初在網上研究花生醬的製法，發現方法甚多，但很難做到幼滑的效果；經過反覆試驗多次，才達到現時的幼滑質感。

選用本地花生製作

材料方面，她選用本地種植的花生。由於她搬到錦田後，認識了種植花生的農夫伯伯，讓她可以用最新鮮的花生來製作。最初她對花生很是好奇，對花生生長的每個階段都十分關心，甚至要親自落田看看它微妙的變化過程，由盛開黃色花蕊到落花掉入泥土中，直至慢慢變成花生，每一個細節也不錯過。「在香港種花生不容易，一般在春、秋播種，種植期為5至6個月，遇上豪雨，花生會被浸壞不能要；加上香港農地不多，花生也賣不到高價，所以愈來愈少人種。」花生收割後，還要經清洗、曬乾等程序，這些全都是工夫，幸好農夫們都會預先處理好才把花生送到Poling家裏去。而在製作花生醬過程中剝出來的花生衣、花生殼，她都會把它們留起來，給農夫用作堆肥。

拌麥皮 蒸豆腐 當沙律醬

別以為花生醬只能用來塗麵包，Poling說它亦可拌麥皮、蒸煮豆腐，也可當沙律醬用。「這是植物蛋白，甚有營養，如果不落油、不過量食用，它簡直是補品。」她說這樣天然的食物，吃後也會開心一些，她認為自製花生醬是都市人用來「治療」憂鬱的美味良方。

■手工花生醬（200g）工作坊

機構：O.works

價錢：每位$360，加$180可攜同1名3至12歲小童或60歲以上長者一同製作；親子班$750，1組最多4名家庭成員，小童須滿3歲

查詢：9316 0610（WhatsApp）

■花生醬製作過程

1.花生去殼（圖A）

2.放入焗爐焗香（圖B）。由於每造花生的水分含量都不同，故只要聞到花生香即可，沒有固定時限。Poling認為花生即焗即做最好，因香氣最濃郁。她在上課前會預備好已焗的花生，並預留部分給學生即時烘焗

3.花生去衣（圖C）

4.放入攪拌機（圖D）。若做粗粒花生醬，可打碎一些花生，在最後跟幼滑的醬拌勻

5.整個攪拌過程約10至15分鐘，中間稍停並用匙羹舀起來看其質地，如不夠幼滑便再攪拌，並以匙羹刮走黏住攪拌機刀片的花生醬，攪拌至如（圖E）般出現「拉絲」效果，即腍、輕、滑

6.加入調味拌勻（圖F）。Poling說調味不是為花生醬加入味道，而是帶出更香濃的花生味，她會選用迷迭香，或喜馬拉雅山鹽（圖）和蜜糖來中和花生的澀味

7.直接倒入已消毒的玻璃樽，或把茶粉先放在玻璃樽內，然後才加入花生醬，拼出一幅「山景」（圖G+H）。Poling提醒，打完卡後必須立刻拌勻和封蓋，以保新鮮。未開封可室溫存放1年

文：顏燕雯

模特兒：Angel Fung

編輯：梁小玲

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