母女檔花花手機繩OL熱捧

近年手機掛繩流行，但多用尼龍材質，「我在辦公室上班，平時打扮斯文為主，不太想用爬山繩掛電話，見到珠珠易襯斯文打扮，於是就用來串手機掛繩」。Cheryl最初只是自用，後來身邊同事看見大感興趣，愈來愈多人「下單」，就邀來媽媽加入製作行列。現在Cheryl負責接單，張太負責製作。兩人在WhatsApp開了一個只有她們的群組，媽媽取名「珠仔公司」群組，Cheryl在旁悄悄說，其實品牌叫DukLaap.Studio，兩母女讓人哭笑不得。

「一看花紋就能直接串」

手機掛繩分長版和短版，張太說年輕一輩多用長版掛繩，上一輩如她則偏好短版，可掛在手腕上。年底登六的她一邊受訪，一邊密密串。她的作品絕非簡單的單線串珠，有些交叉排列，有些組成小花，需高度集中才不會出錯，她卻一派輕鬆，「媽媽理解了串珠的邏輯，一看花紋就能直接串」。以為張太昔日必定是串珠能手？原來是兩年前上網自學的成果，讓女兒佩服不已。

從照顧家人工作中喘息

全職照顧年邁母親的張太，閒時沒事做就會串珠，並研發新設計。串好新款後，Cheryl總是頭號用家，「因為要掛電話，有些較複雜、較多細節的款式，我會先試用是否穩固」。開店近兩年，她們說只有一名客人因自己勾爛令掛繩斷裂，後來亦重串一條給對方。

兩母女合作，Cheryl說從沒拗撬，因媽媽從不當是一盤「生意」，而是「過日辰」的玩意，容讓她在日常的照顧工作中喘息。張太在旁施施然地說：「如果這變成大生意，我就沒什麼興趣了！」●

■DukLaap.Studio

Instagram：duklaap