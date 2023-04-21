七彩珠鏈潮流回歸 珠仔放題 自串Y2K飾物

想跟上這波潮流，坊間有不少工作坊可自製串珠飾物，又或在IG Shop上訂製特別款式，打造出屬於自己的Y2K Style！

串珠飾物是不少人的昔日玩意，但相信在今天，家中那套串珠「架生」早已不翼而飛。如果不想特意到深水埗買珠買工具，坊間的串珠工作坊是方便快捷的選擇。位於觀塘工廈的BillionBead主打放題式串珠DIY體驗，限時內可任意製作各種飾物，不限數量，吸引不少大人小朋友到訪。

4米長「珠珠牆」 600款珠仔任揀

甫步入工作室，立即被那道「珠珠牆」奪去視線！店主Maggie說，約4米長的「珠珠牆」放有逾600款不同造型、顏色、大小的珠珠，無論是Y2K style常見的笑臉、字母，或是較特別的陶瓷珠、玻璃珠、手繪珠，以至是走型格風的銀色珠、黑白珠，都應有盡有。湊近一看，珠珠都盛載在糖果盒內，就如到糖果店夾糖果一樣，玩味十足！Maggie說想讓工作坊變得更有趣，「夾糖是香港人很熟悉的玩意，將七彩繽紛的珠珠置於透明的糖果盒內，更為吸引」！

工作坊提供1至3小時的串珠體驗，可製作戒指、手鏈、頸鏈和電話繩。到底可帶走多少條飾物呢？以手鏈為例，1小時內一般可串到3、4條，「有一名媽媽試過（2小時內）串到10多條電話繩，是目前串得最多的客人。她本身做開手工藝，所以很快上手」。

製作飾物前，先選擇心水珠珠。眼前款式琳瑯滿目，有選擇困難症的記者站在珠珠牆前，一臉茫然。Maggie在旁笑說，不少客人都跟記者一樣，光是挑珠珠已花去不少時間，建議事前先找一些參考圖片，省去選珠的時間。

揀好珠珠後，便視乎飾物類型，選用不同的串珠設計板協助製作。帶有U形坑道的設計板可製作手機繩和頸鏈、choker；串手鏈的話可按照自己的手圍，在一塊有不同圓形坑道的設計板上排列珠珠；戒指則可直接串入繩。喜好大膽風格的，不妨多用搶眼鮮艷的款式，打造出Y2K style；也可用顏色為主導，選同色系的珠珠配搭，融入日常打扮中。Maggie說：「不宜全部選用同一尺寸的珠珠，或將不規則的珠連續排列，中間易生空隙」，建議大珠後排上細珠，那就不怕移位。

彈力線方便 魚絲「收尾」考工夫

飾物線材都有講究，「彈力線較方便，可一條過，打結後不易鬆開，不過摩擦得多或會分成一條條細絲，較適合用於戒指和手鏈」。魚絲則適用於大部分飾物，手鏈、頸鏈等，但製作難度較高，因為「收尾」時需接上延長鏈和扣；電話繩多用較硬淨的玉繩，但有一定粗度，較難串上細珠。Maggie開班接近半年，留意到學員為飾物「收尾」時最常遇上困難，尤其需要上扣、上延長鏈的飾物，因此她會替大家負責「收尾」，讓大家開開心心佩戴完成品離開。

別以為串珠飾物只是小朋友、女生的玩意，Maggie說參加者其實很多元化，試過有中學生帶媽媽來玩，讓她放下平日的家務，如小女孩般投入色彩繽紛的串珠世界；而早前情人節，則有不少男生預約，送女朋友一個驚喜的情人節活動。不少潮人男生亦跟隨風潮，用黑、白、銀等顏色珠珠為自己串出型格飾物，點綴日常打扮。●

■BillionBead

地址：觀塘成運工業中心413室

價錢：1小時$190/人；2小時$280/人

Instagram：bbillionbeadd

文：張淑媚

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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