銅鑼灣觸得到的鐵達尼故事

最近位於銅鑼灣的iLab科文館，繼2021年後再度舉辦「鐵達尼號文物展覽」，由本地收藏家黃靜怡策劃，展出珍貴的鐵達尼號相關物件，包括鐵達尼號的工程圖、當時船上使用的餐具、樂隊成員遺物及當年事故報道等，小至從船骸中打撈的煤炭，大至當時甲板上的椅子，皆由黃靜怡與朋友在不同國家蒐羅、競投得來。適逢電影《鐵達尼號》問世25周年，展覽新增部分與電影有關的展品及乘客遺物，例如《鐵達尼號》原裝劇本、鐵達尼號乘客罹難名單，展覽的導賞會講述這些名字背後令人動容的真實故事，大家可從中猜測是否存在過與Jack和Rose相似的真實乘客。

與一般展覽不同，大家可用手觸碰大部分展品，以耳朵聆聽當年音樂，透過視覺、聽覺、觸覺感受百年前的故事。其中一瓶從海底打撈出來的香水，經香水廠提煉後再生產，參觀者也能夠在場內感受這百年前的芳香。場內留聲機播放鐵達尼號相關音樂，例如據說船上樂隊曾演奏的Nearer My God to Thee，令人不禁想像樂隊在生死時刻依然演奏的情景。●

鐵達尼號文物展覽

日期：即日至4月30日

地點：銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈3樓A室iLab

費用：$250/位；$400/2位；3位或以上，各$180

查詢：9854 9001