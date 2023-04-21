沙發薯：對現代生活的吶喊

Beef 其中一賣點是延續A24的賣座電影《媽的多重宇宙》的取向：所有角色均由亞洲面孔的演員演出，而且故事本身與亞裔美國人有直接關係。劇集描述主角與父母的關係、主角對情緒的抑壓等，都屬於典型的亞洲文化。雖然在2023年來說亞洲文化在主流電視上已不算是最創新、最罕見的元素，但也慶幸這劇集算是徹徹底底忠於亞洲文化，沒有半湯半水，劇中亦有不少只有亞洲人才看得懂、懂得笑的低調笑位。

Beef着墨於兩個主角內心的空洞，這空洞讓他們感到生活就像行屍走肉，沒有意思，所以他們才會針對對方，作出一連串瘋狂行為。劇集其實帶有強烈存在主義，探討現代社會的本質及生存的意義。

世界紛亂，生活艱難，所以看Beef很容易有同感，讓人反思生存的意義：其實生活這麼勞碌，求的是什麼？掙錢也不過求過得好。難怪不少人一有錢就去旅行，因為旅行讓你不斷有新體驗，看更多這個地球，讓人生更豐盛。或者這解釋了為什麼我最近一有空就躺在沙發上看新一季的Race Across the World，因為我也想感受一下遊歷世界的樂趣。

Race Across the World某程度上是英國版的「佛系」The Amazing Race，都是讓一班參賽者鬥快去到目的地的真人騷，卻去除所有美式真人騷的戲劇化：沒有刻意營造緊張氣氛的音樂，參賽者沒有無謂的爭拗及突然的尖叫，換來的是演員John Hannah的禪式蘇格蘭口音旁述，所以特別治癒。

不要被世界逼埋牆角

Race Across the World在2019年播出首季，參賽者要由倫敦到達新加坡；第二季則要由墨西哥出發，終點在阿根廷。剛播出的最新一季則由出發到結束都在加拿大，可見加拿大之大。整個節目很簡單，參賽者沒有手提電話，只有地圖及當地的求職指南。由於他們旅費有限，所以參賽者除了要小心花費外，還要不時尋找打工的機會，掙取更多旅費。

節目好睇，因為除了有靚景外，劇集的參賽者都十分討好，有不同參賽的原因。像一對好友Tricia & Cathie相識過40年，由小學已認識對方。二人友情甚好，看到二人在路上互相扶持，互相幫助對方去克服內心的魔鬼，十分感動。又或是父女Claudia & Kevin，參賽是想有更多時間相處。原來父親在女兒小時候只顧自己的生意，讓女兒與祖父母居住，令到父女關係疏離，所以父親想借此機會修補二人關係。但事實是父女關係當然不會在短短數周間忽然改善：在節目中見證他們的關係又上又落，女兒如何在過程中掙扎，就像在看一部紀錄片。

世界令人瘋狂，為了不要被逼到埋牆角，最終像Beef的兩個主角一樣以玩味方式對現代生活作出吶喊，還是要多點抽時間欣賞地球之美。●

文：陳Damon（chandamon.com）

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