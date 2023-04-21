VR漫遊凡爾賽宮 鑽入房間探秘 細看藏品

一道低沉的男性聲線用上法語——時常被形容為人類最動聽的語言之一——卻無法聽懂。原來是法王路易十四向參觀者致歡迎辭，為虛擬凡爾賽宮之旅掀開序幕。技術人員按照路易十四的健康紀錄及信件，合成其聲音。即使虛擬，亦盡東道之誼。

路易十四自4歲繼承王位，在位長達72年，橫跨17、18世紀，為歐洲歷史上重要君王之一。凡爾賽宮起初僅為其父路易十三的狩獵小屋；路易十四接任後，花其一生興建凡爾賽宮及林園，凡爾賽宮自建成以來一直是法國權力的象徵。即使君王制在法國消散，凡爾賽宮仍是展示法國權力的博物館。

多媒體展出逾90項藏品

倘若未能親身到訪凡爾賽宮，亦可在虛擬展覽先縱覽凡爾賽宮的格局和歷史。個別廳會透過360度電子屏幕呈現室內華麗格局、裝潢；透過多媒體畫廊，展示逾90項凡爾賽宮收藏；利用VR技術細賞宮內精選建築，不單可避開人龍，甚至透過虛擬可觀賞到更佳角度。凡爾賽宮的林園舉世聞名，觀眾可「踩着」單車遊覽一番，反而現實不存在踩單車遊宮這選項。最後展覽以一段凡爾賽宮一日遊的沉浸式影片作結，從破曉、日落待到午夜。

虛擬凡爾賽宮此前曾落戶上海和新加坡，凡爾賽宮館長Laurent Salomé早前接受專訪時指出，「虛擬凡爾賽宮讓參觀者明白和感受更多凡爾賽宮是怎樣一回事，即使他們未有計劃到訪，都可先親身體驗」。在他眼中，凡爾賽宮不單是法國的文化標誌，更是世界遺產，讓世界所有人都能享受。

香港站增不同路線風景

香港站「虛擬凡爾賽宮之旅」並非照搬上海和新加坡的安排，「例如騎單車部分，你會看到不同的路線和風景，我覺得看起來甚至好過上一次」。

Salomé認為營辦今趟虛擬之旅讓他們有機會更了解亞洲旅客的想法，「特別在遠東，因為我們之間的文化迥異，所以知道他們（遠東遊客）在凡爾賽宮想什麼、發現到什麼和感受到什麼是很重要」。他認為就像法國旅客到訪故宮，其實他們未必了解背後的歷史，了解受衆的想法就能給予適合的資訊。

譬如，他觀察到亞洲旅客對於繪畫較感興趣，法國本地旅客反而鍾情建築。「其實我們面對很大問題，不知怎樣讓今人接觸一幅17世紀的繪畫，有時亞洲旅客會從那幅繪畫中有更多感覺。」他舉例指路易十四和瑪麗王后的肖像，可能蘊藏着某種迷思，象徵着法國君主制的最後探戈，爾後開展了法國交織民主、革命和暴力的新浪潮。

他透露，美國遊客一路以來是凡爾賽宮最大的遊客群；遠東遊客亦日漸上升，大概佔遊客總數五分之一，「甚至有成為最大的海外客群的趨勢」。所以他笑言，疫情期間看見凡爾賽宮沒有遊客的感覺很奇怪。Salomé提到美國人的鍾愛不限於遊歷，更一直參與修復凡爾賽宮，例如美國實業家John D. Rockefeller在一戰後注資協助修復凡爾賽宮。或者美國收藏家經常收藏來自凡爾賽宮的家具和瓷器。

Salomé認為凡爾賽宮本身也可稱得上是為全球參觀者而設計，因為建造者路易十四覺得凡爾賽宮需要講述世界其他部分，「有很多這類宮廷裝潢講述這類細節，他們覺得需要講述世界不同部分，他們喜歡組織世界，所以會有一天中的每一個時刻：早晨、中午、傍晚和午夜，會有四季，也會有世界不同的部分：亞洲、歐洲和非洲，總是有這些雕像象徵這些事物，所以這是非常具備國際視野」。

他提到凡爾賽宮之前從未關閉，即使二戰期間仍然開放，沒想到第一次就給了世紀疫症。「當我們重開的時候，就只有法國人。凡爾賽宮從來不止有法國人，即使路易十四時代，都滿是海外遊客，可能是來自土耳其、暹羅的大使，所以它總是一個國際化的地方。」

不過，Salomé打趣道：「疫情其實也有些好處，但不多。」在實體的凡爾賽宮，「我們做了很多平常不會做的事」，例如總是人頭攢動的鏡廳也關閉了數個月，他們亦修復了凡爾賽宮不少地方。而且可以在宮中專門拍攝網上相片，甚至動用航拍機在宮內盤旋，尤其拍攝宮殿天花，參觀者甚至可以隨航拍機縱覽整個宮殿。

走進皇家禮拜堂 近看天花地板

除了用3D模型重塑凡爾賽宮宮殿和館中藝術品，如前述，參觀者可騎着單車遊覽凡爾賽宮地景，一嘗在凡爾賽宮騎單車的滋味。參觀者只要戴上VR眼鏡，甚至可一嘗在凡爾賽宮實體旅遊未竟之事：譬如走進凡爾賽宮每一間房間，「甚至細看那些家具的王室標誌」，或者「走進每一個藝廊的角落，細覽每一個細節」。「因為凡爾賽宮是集齊住宿、管理於一身的宮殿，所以每一間房間都有特定的功能和意義。在虛擬下，我們可以看清楚更多細節。」譬如走進凡爾賽宮的皇家禮拜堂，可以仔細看到其天花、地板，「當你現實在凡爾賽宮的時候，這裏真的太多人，現實不知怎的，總是會干擾你」。此外亦設有一個AR相機，只要掃描相關AR，就能接觸展覽資訊，知道更多凡爾賽宮不同部分。

博物館總是面對如何歷久常新的問題，凡爾賽宮擁有數百年歷史，想必也是Salomé的棘手難題。「事實上這很容易，因為凡爾賽宮總是在改變。」因為凡爾賽宮是一個大宮殿，他笑稱總是有些事物讓他們工作。例如他們在不久前重開了路易十五情婦Madame du Barry的房間，因其情婦身分，路易十五給予她裝潢華麗的房間。「我們一直擁有這些房間，但並未向公衆開放，因為它們是空蕩蕩的。」因此經研究後，他們嘗試找回相應的家具，「有些家具去了羅浮宮，或在坊間收藏中」。所以他們嘗試取回那些家具，花費亦不菲。他也豪言：「當你來過凡爾賽宮，你必須回來，因為3年之後你就會看到一個不同的地方。」譬如皇家禮拜堂亦重新修復，天頂重新鍍金，「讓禮拜堂在百年過後重現金碧輝煌；目前他們就在修復大特里亞農宮」。

通常最令博物館擔心的是吸引年輕參觀者的問題，Salomé笑言對比他從前在美術館的工作，凡爾賽宮好像不用花費吹灰之力就能招徠年輕參觀者。「就算你講到那些印象派畫作，莫奈、雷諾瓦，他們很喜歡它，也覺得自己知道它。但是凡爾賽宮，這個宮殿，這個庭園，這些故事，他們喜歡更多。」與此同時，他也强調凡爾賽宮的宣傳方法比較「未來」，用上各種新派宣傳資源，如影片、3D動畫，塑造展覽的品牌。凡爾賽宮亦曾經舉辦電子音樂會；網絡上，他們最近做了一個二戰系列，講述凡爾賽宮二戰時迥然不同的氛圍，分為4部分：講述戰爭如何發生、凡爾賽宮當時發生什麼事、法國人當時如何守護宮殿、德國人入侵後又如何生活。「當時凡爾賽宮只開放予德國人，只有一小部分向法國人開放。」

「我不是科技迷，我是一個非常傳統的策展人，我喜歡實物，但我也喜歡虛擬的東西，但對我來說，這是一種途徑。你總是覺得在現場比起在熒光幕前更使人高興，因為你感受到它的氣味和材質。」Salomé自言是一個傳統的人，不過總是想用上新科技，跟參觀者分享凡爾賽宮，所以無論這種老派和科技的視野都必不或缺。●

虛擬凡爾賽宮之旅

日期：即日至7月9日（周二休息）

地點：沙田文林路1號香港文化博物館1樓專題展覽館3至5

網址：bit.ly/40tLUtb

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[文化力場]