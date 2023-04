【明報專訊】「In New York!!! Concrete jungle where dreams are made of...」Alicia Keys不但曾在經典歌曲Empire State of Mind中歌頌紐約,就連與Moncler合作的聯乘系列,都向紐約街頭風格作出致敬。對於Alicia Keys來說,全盛時期的紐約,是個只要勤奮工作就能實現夢想的地方,尤其在1990年代末的曼哈頓,人們的內心充滿了對千禧年的期望,形成了一股豐富多彩的街頭穿衣風格。Moncler×Alicia Keys聯乘系列便直接以此為創作主題,透過濃烈大膽的色彩,如綠、紅,以及Alicia Keys鍾愛的紫色為主調,帶出那份充滿激情的樂觀主義。在剪裁上,Alicia Keys把女裝和男裝的美學理念糅合一起,以寬鬆的運動裝服飾,配搭尼龍漁夫帽、短款吊帶上衣和緊身T恤,展現了蓬勃的自信和毫不掩飾的性感,塑造出隨性恣意的感覺。●