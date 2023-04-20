star chic：同一服飾穿出不同性格 經典乾濕褸 演繹獨有形象

Trench coat最初是為軍隊而設計，用於在戰場上保護軍人免受雨水和泥水的侵擾。隨着時間轉移，其簡潔外觀與耐穿特質，成為了時尚界的一款經典單品，經常出現於春秋季節的時尚造型中。Trench coat的特色設計包括雙排扣，這種設計在寒冷的天氣中，可以更好地保暖。肩部飾帶可以加強肩部的支撐，讓trench coat看起來更有型，腰帶則可以收腰，讓身材更顯修長；大口袋方便攜帶物品，耐水材料確保在雨天能夠保持乾爽。

英式格調配上亞洲型人

不同時尚品牌均有推出trench coat設計，要數當中的經典，相信很多人也會想起Burberry，品牌的招牌trench coat既經典又優雅，採用的防水Gabardine布料，尤其適合英國的下雨天，因而長久以來，品牌都予人很英式的格調。對於品牌而言，他們當然亦深明自己的賣點，在品牌過往的形象廣告中，亦幾乎清一色找來英國名人明星擔任代言人，如Emma Watson、Kate Moss、Cara Delevingne、Eddie Redmayne及Romeo Beckham等，流露強烈的英國味道。然而，隨着世界變得一體化，品牌在選擇代言人方面亦有所改變，改為向世界出發，當中更有不少亞洲影迷熟悉的面孔，包括韓國女星全智賢、泰國偶像新星男星Bright Vachirawit，以及內地男星陳坤，他們不但人氣高企，而且還是俊男美女，為廣告硬照、服飾生色不少。在品牌今年舉行的2023秋冬時裝騷中，獲邀當front row嘉賓之一的全智賢以一頭利落長髮，配以品牌的經典trench coat，內襯黑色皮革長靴，造型簡潔，仙氣逼人，即使沒有任何誇張的點綴細節，亦予人留下深刻印象，同時亦讓品牌招牌作trench coat成為重點。

戴上太陽眼鏡 表達自我風格

另一方面，在Gucci 2023秋冬時裝騷的VIP當中，搖滾樂隊Gossip的女主音Beth Ditto亦以一件簡潔的trench coat現身。擁有「重量級」體型的她，身穿束腰長身款式的trench coat，猶如一襲巨型的晚禮服，貫徹她的大膽鮮明的穿衣風格。雖然Beth Ditto未有化上她的招牌鮮明眼妝，選擇戴上太陽眼鏡，卻依然遮掩不了她那份勇於表達自我的風格，造型並非大眾眼中的美麗，亦呼應品牌前任創意總監Alessandro Michele不按牌理出牌的時尚風格。●

WHO: 全智賢、Beth Ditto

WHERE: 2023 FW London Fashion Week（全智賢）

2023 FW Milan Fashion Week （Beth Ditto）

WARDROBE: Burberry（全智賢） Gucci（Beth Ditto）

查詢：Burberry 2631 8055（K11 MUSEA店）

Gucci 2199 7728（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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