Workwear展覽：重新演繹工作服 結合有型舒適

本身為藍領衣著的工作服，在當下街著及時裝有着深厚影響力，算是當下世界充滿危機的另一種窮風流。當中玩得最出神入化的，是Christophe Lemaire。但展內並非純粹集中於工廠製服，而是廣及不同工種的工作服，展現有型與舒適並重的完美結合。如各個設計師都嘗試重新設計的機師褸，由Margiela發揚光大，本為日本建築從業員所著的Tabi鞋，到本為淘金工人穿著、最日常的牛仔褲，都包含其中。展內展示不少原裝工作服，並對照各個時裝設計師重新演繹的版本，讓人明白到不少時裝，除了由上而下的發展外，亦有不少由下而上、因為社會工作結構和種類轉型的發展，讓時裝愛好者能接地氣，明白到較草根的時裝原型。

■Workwear

日期：即日至9月10日

地點：Het Nieuwe Instituut Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam, Netherlands

網址︰nieuweinstituut.nl

文：Dawn Hung