Quicknote：全港最大型威士忌節回歸

【明報專訊】經過3年等待，全港最具規模威士忌盛事將於4月29至30日在海景嘉福洲際酒店回歸。第5屆香港威士忌節比過去4屆更為盛大，活動涵蓋酒店4層空間，包括超過1000款不同特色的威士忌，以及超過40場由各威士忌品牌大使及專家主持的大師課程，與世界頂尖威士忌專家及品牌大使彼此交流品鑑威士忌的心得。