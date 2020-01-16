日本新興威士忌廠 200年酒造轉型 在地原料新法釀製

木內酒造的清酒可能香港的朋友不太熟悉，但說到他們旗下的手工啤酒品牌Hitachino，應該有不少人對這家以貓頭鷹作酒標的品牌有點印象。事實上其公司早於1823年、整整200年以前已在茨城縣成立（大約就是東京往北一個多小時火車路程的位置），近10多年來品牌也不斷擴闊版圖，由剛剛提過的啤酒、餐飲，還有約3年前、在石岡市建起的「八鄉蒸溜所」Kiuchi Distillery。

品牌在剛開始計劃生產威士忌的時候，其實只是實驗性質，使用了原來在燒酎生產地開設的「額田蒸溜所」，以及在東京秋葉原的Tokyo Distillery（以半餐廳形式營運，也是東京都內僅有3個有烈酒生產牌照的公司的烈酒作坊）作小批次作品，但或許因為太受歡迎，而近兩年間誕生了幾十間新酒廠也形成一個新市場，最後他們決心建立自己的威士忌廠，於是選址在品牌的發源地茨城建廠。

堅持在地風土品質

事實上要筆者形容的話，太多新的日本威士忌品牌都是使用相當接近的設定，來自同一個器械的生產商、同一個來源甚至完全一樣設定的麥芽……但「八鄉蒸溜所」卻不一樣。例如原料方面，除了single malt慣常用到的大麥麥芽，他們還會使用平常甚少用在壺式蒸餾器的小麥，還有大米，甚至是幾種材料混合一起。木桶方面，由於他們同時經營很多其他類別酒品，所以無論葡萄酒、淡口味的啤酒以至濃味一點的黑啤酒桶，也有不少庫存在內，就因為才建起不久，大部分作品還在熟成當中，所以「曝光率」暫時仍不太高。

值得稱讚的是，除了是做法上比較新穎，他們在製酒的所有部分，都毫不吝嗇地介紹茨城：造酒的原料、木桶都盡量來自同一個地方，就連旗下餐廳的所有菜式都使用該縣出產的農作及肉食，就是在東京都不忘宣傳自己故鄉。

烈酒業推旅遊 成新風潮

還有一個比較有趣的地方，是很多新建起的威士忌廠、甚至固有的大品牌，也集中在生產以外，同時兼顧一些旅遊與酒業相關的東西，例如會在遊客中心或導賞團方面多花些工夫，與不同品牌或餐廳合作推廣，或是設有一些和調酒有關的項目。就如今次介紹的木內酒造，除了產酒的廠房，也有接近10間不同的直營店遍佈日本各地，也是見證整個烈酒業的一個新風潮。

當然除了日本，在世上其他國家，也陸陸續續多了很多新的威士忌廠誕生。令人更意想不到的是，雖然香港還未有本地的威士忌廠，但中環Club Qing酒吧的老闆Aaron Chan和Kennis Ko，亦有份投資蘇格蘭酒廠Kythe Distillery，不久將來會開始以復古方式製作威士忌，值得大家期待。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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