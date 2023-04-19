大明火琺瑯萬年曆 稀有金屬藍調腕表

Moser的萬年曆腕表被認為是市場上最清晰易讀也最容易操作的萬年曆表款之一，能夠在一天中的任何時間向前或向後調整日曆而不會損壞機芯。品牌今年為此經典表款推出鉭金屬表殼版本，是品牌有史以來第一次使用這種稀有且名貴的金屬。

源於人生第一枚高級腕表

1802年，瑞典化學家Anders Gustav Ekeberg發現了鉭元素，一種高密度且極為堅硬的金屬。與空氣接觸的鉭會在表面生成一層緊密的氧化膜，保護金屬不受侵害。鉭是一種非常穩定的金屬，具耐腐蝕性，不會與大多數化學試劑產生反應或是被酸溶解。這種金屬質地堅硬而可延展，能輕易拉長。由於熔點高達3000℃左右，需要先進的冶金專業技術才能加工。金屬表面呈現略帶藍色的深灰色調，耐用之餘，亦兼具漂亮的外觀。

品牌CEO Edouard Meylan選擇鉭金屬物料，除了因為其有趣特性，也基於個人選擇。當他18歲時，父母送他的人生第一枚高級腕表，正是以鉭金屬製成。即使製作技術複雜，他也想在Moser腕表中引入這種金屬。由於鉭金屬的打磨極為困難，大部分使用鉭金屬的品牌也會以噴砂或磨砂處理。經過兩年多的研究，Moser才能在表殼表面拋光至理想效果。

4種琺瑯 塑造煙熏效果

在Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel腕表上，Moser捨去品牌標誌、12時及6時位置以外的所有時標，將極簡主義發揮得淋漓盡致，展現大明火琺瑯表盤之美。從猶如經過捶擊紋飾的黃金底盤圖案開始，琺瑯工藝大師將4種不同色彩顏料細磨成粉末，加水稀釋，上色以形成漸變效果。這需要精心處理與耐性，小心翼翼地塗上顏料，令顏色能在烤爐中高溫燒製時氧化並融合，而不會出現任何顆粒。半透明的大明火琺瑯表盤需燒製12次，才能創造出品牌標誌的煙熏效果。

表盤上的中央小指針表示月份，3時位置的超大日曆窗結合「閃曆」功能，可在午夜零時瞬間轉換日期，9時位置的動力儲存顯示則指出機芯的動力狀態。透過表冠可在一天中的任何時候輕鬆調整時間和日期。

北極藍表盤 小清新

鉭金屬腕表以外，品牌也發表了兩枚Pioneer系列的藍色新作：Pioneer Centre Seconds Arctic Blue腕表和Pioneer Tourbillon Arctic Blue腕表，由以往的42.8毫米表殼縮小至全新的40毫米設計。兩款腕表同樣用上Arctic Blue北極藍表盤，顏色感覺清新。明亮耀眼的表盤在12時位置以透明漆色的品牌標誌營造極簡外觀。除了頂端綴有Super-LumiNova夜光圓點的立體刻面鑲貼時標外，兩款腕表也採用同樣覆以Super-LumiNova夜光塗層的葉形指針。

Centre Seconds表款用上品牌HMC 200自動上鏈機芯，Tourbillon款則搭載HMC 804自製飛行陀飛輪機芯。HMC 804自動上鏈機芯配備品牌姊妹公司Precision Engineering AG自主設計和生產的雙層扁平游絲。這對完美匹配的雙層游絲，能令彈簧在伸展時互相補足，令重力點更平均，配對的游絲也能減少單一游絲常見的摩擦效應，提高腕表準確度。陀飛輪採用可輕鬆保養的可換式模組設計，獨立於機芯的組裝，方便調整。

HMC 200自動上鏈機芯則由品牌自家設計、研發及生產，機芯橋板和主夾板裝飾品牌著名的雙條紋，內嵌大型雕刻擺陀，具備最少3日動力儲存。腕表可搭配橡膠、織布、皮革表帶或精鋼鏈帶，能輕鬆駕馭任何場合。

查詢：Moser 2526 6122

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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