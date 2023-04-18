媽媽維特：手機的餵養

我深感這是現代普遍實况，也想起大仔這幾個月的變化。對於何時讓孩子用手機，我家一直抱「拖得就拖」政策；直至去年夏天，阿仔開始有意識加強與同學的社交，我們為他出了手機號碼，最初只用電腦WhatsApp，到年底他13歲生日，我們終於買了手機。

感恩的是，阿仔願意讓我們透過手機的「家長監護」功能，掌握他的位置和程式使用時間紀錄。當然，他願意接受監護，也是建基於我夫婦倆對他的完全尊重和信任。除了設定晚上10時半至早上6時半為就寢時間，不能使用手機外，我們不干涉他如何使用手機。

像大部分人一樣，阿仔開始機不離手。踏入中二，他喜歡鎖起房門擁抱自主，想看書就看書，想偷閒就偷閒。有手機自然想玩遊戲，我們讓他下載兩三個比較正氣的遊戲，也就放手任他安排時間。我信任他會慢慢學習自我調節，也沒特別監控他。但3個月過去，發現阿仔每天動輒花4小時玩《三國志戰略版》、2小時玩《部落衝突》。除去上學、睡眠、食與行的時間，一天所剩時間無幾。我於是告訴他，想隔天談談這問題。

那天晚上，我心想需要跟他取得兩個共識，一是打機不能放題，二是打機時間設定多少為上限，最理想是限定一天頂多打機2至2.5小時。考慮整體作息與學業時間分配，我自覺這要求也不嚴苛吧。

第二日講數，難得阿仔自知不應無限打機，毫無異議地接受設限，令我鬆一口氣，因為我知道單是這一要求，就有可能令這年紀的孩子反枱了；但到商量上限，分歧就出來。他建議《三國志》上限3小時、《部落衝突》1小時，我一聽就覺得有問題，但我很有意識地壓下立即反對的衝動，用尊重他的態度，告訴阿仔我擔心他會否成癮；同時也想了解他為什麼覺得「三國志」需要一天玩3小時，畢竟那遠超過他投放於課業的時間。

他說，3小時是讓《三國志》程式運行的時間，但他不會全程盯着手機，因為這個歷史戰略遊戲需要時間推演，他會做其他的事，間中「打點」一下遊戲發展。同時，玩家需要每隔幾小時進入遊戲一次，參加一些抽獎之類的活動，才能獲取打仗的資源。我仔細聆聽，明白他為何要把上限定得那麼寬，亦想起1990年代的電子寵物「他媽哥池」。這些手遊的設計，不正是要玩家不斷抽注意力嗎？

最重要是你掌控遊戲 不是遊戲掌控你

我告訴阿仔，他正試圖同時管理兩線列車，一線是正事的課業作息，一線是手機娛樂，而他似乎蠻有信心能雙線並行不悖。作為媽媽，當然關心他的本線會否撞車，但我尊重他對自己的信任，也尊重這或許就是新世代的模式，最終接受他的上限建議。同時提醒他必須對自己真誠，常常檢視是否掌控情况，最重要是自己在掌控遊戲，不是遊戲在掌控你。

我感恩自己選擇放手讓阿仔試。我知道，依附手機是當今人人都面對的挑戰，無論文首那個年輕人或阿仔，都要學習調適，迷失與覺知都是一個過程。我自己也一樣，需要多提醒自己，減少依附手機。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第445期]