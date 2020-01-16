教大GPS：反思「文化回應教學」

有教師以為，教學中要回應的「文化」是中華文化，要旨是讓非華語學生學好中文。無疑非華語學生就讀主流學校，與華語學生沒有分別，必須學習中文與中華文化，這是課程內容的要求。然而，文化回應教學所指的是教學方式，即為提升學生學習所用的方法，主旨是教師參照非華語學生的文化、習俗，設計適合他們的教學活動。課程內容與教學方法並不相同，教師不要混淆。

避免「觀光課程」

教師從專業發展課程中，學到幾種用非華語語言打招呼的方式，就在每天教案中，加上「以學生的母語，與他們打招呼」作文化回應。然而，這可能只是對非華語文化的片面理解。例如，印度人說印地語，打招呼是「Namaste」。但是印度還有很多語言，香港有不少印度的旁遮普人，母語是旁遮普語，打招呼說「Sat Sri Akaal」。當教師跟旁遮普學生說「Namaste」，情况就像筆者（母語是粵語）身在外地，白人用普通話跟我說「你好嗎」一樣。怎樣打招呼是文化的表面，文化還有更深層意義，涉及生活習慣、思維方式、社會期望等。多元文化的學習，不應流於飲食、服飾、節慶等「觀光課程」。

消除種族定型與偏見

多元文化教育的目的，是消除種族定型與偏見。然而，曾經有教師為非華語學生設計了下面「文化回應教學」活動。

爸爸是______。（司機、售貨員、美容師、速遞員、收銀員、建築工人、廚師、保安員、教師）

活動中的職業選項值得斟酌。也許教師認為，這些選項是非華語家長通常從事的工作，貼近學生的生活經驗。然而，這樣卻可能造成種族定型的問題。非華語學生長大後，不一定是建築工人、保安員，也可以是醫生、律師、全職爸爸。教育的目的，是給予學生未來美好的憧憬、公平社會的想像？還是延續社會既有的種族定型？

體現在學校日常之中

華語與非華語學生確實有需要互相學習對方的文化。但是，文化回應教學並不限於文化交流，也可應用於日常各式各樣的教學活動。例如，教師在寫字練習中加上英文解釋，讓非華語學生明白字義，不再盲目抄寫；又如教師說《三隻小豬》故事時，要考慮學生的伊斯蘭教背景等。教師以往設計的教學活動，可能只顧及華語學生的需要，當課堂多了非華語學生，就必須重新檢視活動是否仍然適合。

文：林浩昌

（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]