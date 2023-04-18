增添父能量：爸爸當兒子的網絡守護者

隨着科技發展和普及，小朋友接觸互聯網的時間與日俱增。然而，互聯網也存在許多安全隱患，如網絡欺凌、色情內容、網絡詐騙等。作為父親，如何成為網絡守護者，保障兒子在網絡世界中免受傷害？筆者希望分享以下3個錦囊：

爸爸開放正面溝通 減輕打機成癮

1. 培養緊密父子連繫

韓國一項有關父子溝通與打機成癮的研究顯示，爸爸開放和正面的溝通，對兒子打機成癮有緩和作用。當小朋友想觀看一個視頻時，很容易花一段長時間盯着電子屏幕。可知道那是父子間可以一起度過的時間，例如是用來聊天、桌遊、閱讀，甚至與家人出去玩。爸爸的角色是訂立適合規矩和監管兒子行為，讓兒子知道沉溺不可接受。爸爸可以積極與兒子建立良好的溝通，並鼓勵兒子分享和傾訴網絡上的經歷和問題。當兒子有任何疑問，爸爸可以分享自身經驗，及早識別兒子正面對的問題，作出合宜的回應或介入跟進，讓兒子知道不論在真實世界或網絡世界，爸爸都會共同進退。

別私自上載孩子照片/影片

2. 謹慎分享兒子的生活

不少爸爸都會在社交媒體分享兒子生活的相片或片段，熱中分享，可能是因為對兒子的某些行為或成就感到驕傲，但並非每時每刻都應該分享，也並非每張照片都令人賞心悅目，兒子可能會因網上一張尷尬的照片而羞愧。香港救助兒童會2021年的報告指出，香港每4名青少年中，就有1人從未或甚少在互聯網上感到安全。報告又表示，受訪青少年表現出對網上私隱問題的認知，並試圖保護自己的個人資料和網上社交活動。更甚的是，這些分享可能會導致嚴重的網絡風險，不法之徒或會惡意利用該照片，用作網絡欺凌或身分盜竊。因此，爸爸們在分享照片時要謹慎三思，別讓一個看似平常不過的動作破壞兒子的信任。

監管孩子打機 爸爸比媽媽有效

3. 灌輸安全網絡世界的價值觀

中國一份沉迷網絡遊戲的研究發現，父母高強度的監管能夠減輕兒子沉迷網絡遊戲，其中由爸爸制訂規矩，作用與效果比媽媽大。爸爸可以在尊重兒子私隱權的前提下，一起商討及制訂家庭網絡安全策略，以防止接觸到不當內容或遭受網絡騷擾。爸爸有責任了解兒子的網絡活動，確保他們不會參與不當的討論或交易。爸爸可以教導兒子網絡倫理，例如不要參與網絡欺凌、傳播不當信息等。爸爸亦應以身作則，鼓勵兒子尊重他人的隱私和知識產權。

爸爸在守護網絡安全扮演重要的角色，可以幫助兒子在網絡上做出明智的決定，確保網絡安全，並提供適當的支持和幫助，成為兒子的網絡守護者。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係)）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]