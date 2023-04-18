升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 家住太子，小女正於新加坡卓薈國際幼稚園就讀。想問如想他日升讀拔萃女小學、香港培正小學或聖母小學，需不需要轉去一些在升學上較有優勢的幼稚園，例如根德園幼稚園、國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）等？近年出生率下降，想知K2或K3轉校是否較容易了？

答◢ 新加坡卓薈國際幼稚園以新加坡課程為基礎，一般國際幼稚園都以出國升學為目標，但卓薈將新加坡課程注入本地元素，讓小朋友無論在本地及海外升學皆有準備。如果你認同該校自製課程，可以繼續升讀，否則應及早轉校。這兩年出生率的確下降了，若計劃轉校的話，建議K2比K3好一些，因有些小朋友會建立自尊心，轉校後怕被取笑而不肯返學，早些轉校則問題相對輕微。

兩姊弟選校 逐個逐個部署

問◢ 大女於香港真光幼稚園（堅道）念K2，我們家住九龍塘，本想搬往大坑，但幼子也即將升讀幼稚園，想為兩姊弟選擇官津男女校，方便一起入讀，因此對是否搬家仍在考慮中。想問應選擇中西區11校網還是留在九龍塘41校網？因為怕41校網競爭大，姊姊在自行階段只有15分，是否沒有學校有穩入的機會？11校網的競爭又是否一樣大呢？

答◢ 自行分配用分數派位，因名額有限，即使25分也未必穩入，更何况你女兒只得15分？選校我主張一個還一個，這次替大女選校，便一切從大女的角度來考慮，若是這樣，似乎她留在真光（堅道）升學好些，因為該校大約有70%畢業生能夠升上其小學（香港真光中學（小學部）），比用15分選41校網好一些；至於弟弟，船到橋頭自然直，遲些再打算。

先保證學位 再到心儀校叩門

問◢ 想問手持25分，報讀40校網的瑪利諾神父教會學校（小學部），獲取錄機會大嗎（媽媽是舊生，小朋友是天主教徒）？因為最心儀的學校瑪利諾修院學校（小學部）並非在40校網內，但犧性25分去報其他學校，又有點不捨得，入讀機會也不高。如此的話，統一派位的甲、乙部又應怎樣填寫才好？

答◢ 我主張「一鳥在手勝百鳥在林」，報瑪利諾神父教會學校（小學部）有25分，並不表示你報其他學校也有相同分數，所以先確保了瑪神的學位後，再去瑪利諾修院學校（小學部）叩門，是一個值得考慮的選項。反之，如你用20分替女兒報瑪利諾修院學校，機會更低之餘，萬一失手了便連瑪神也未必派到，到最後便唯有叩門。你想有一間學校在手去叩，還是兩手空空去叩？我選前者安心一些！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]