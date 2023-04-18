親子筆陣．家教明言：人工智能與教育的未來

應用人工智能解決問題 創造價值

教育需要幫助孩子掌握科技。孩子需要學習如何使用現代科技，例如人工智能、數據分析和編程等。這些科技已經成為未來工作所必須的技能，孩子需要從小學習這些技能，以便在未來能夠順利地進入工作市場。教育更重要的意義是注重孩子的創新和創造力的培養。隨着人工智能的發展，愈來愈多的工作和生活變得自動化和智能化。與其想像人工智能會導致許多傳統工作消失，不如讓孩子更多體驗人工智能如何使我們將事情做得更好，有了人工智能的幫助，如何使孩子發揮更多的創作空間與潛能。同時，孩子更需要學習如何應用人工智能科技來解決問題和創造價值。教育應該注重孩子的問題解決能力，讓他們能夠運用科技來創造更多的價值，造福人類的生活。

注重人際交往 培養情感智能

除了技術外，未來的教育更需要注重孩子的人際交往和情感智能的培養。雖然人工智能可以幫助我們更好地處理數據和信息，但它無法代替人類的情感和人際交往。孩子需要學習如何與人工智能和人類共同工作和生活，或許，將來的社交能力就是個人和群體以至網絡智能的互動。教育應該注重孩子的人際交往和合作能力的培養，讓他們能夠在未來的工作和生活中更好地與他人合作。

新的技術也帶來新的機遇和挑戰，未來的教育需要注重孩子的倫理和社會責任感的培養。人工智能的發展帶來了許多新的倫理和社會問題，例如私隱保護、人工智能對就業和社會的影響。孩子需要學習如何慎思明辨，成為未來一個負責任的創新領袖。

如何擁抱新的挑戰是我們和下一代都要好好探討的課題。讀到這裏，你認為人工智能帶來的變化離你還遠嗎？就如你正觀看的這篇文章，大家不妨猜猜是人工智能還是我的手筆？

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]