教養之道：資優生發揮所長 踏上劍橋學醫路

文︰顏燕雯

「不論是否資優兒童，父母的角色是協助子女了解自己，讓他們早日確立人生目標，那麼孩子便能有效地向目標進發，發揮長處。」這是陳楚玉（Queenie）的心得，她既是一個經驗豐富的小學教師，也是資優兒珊珊的媽媽。

22歲的珊珊，在被譽為「神級學府」的英國劍橋大學醫學院攻讀她第三年的醫科課程。或許不少人以為，以資優兒的智商，能夠入讀理想學科，是必然的事，但事實上，她的成長路不比一般孩子易走。

小時候發展遲緩 社交困難

小時候的珊珊，性格內向，不但大小肌發展遲緩，還有語言發展遲緩、社交困難等問題，年紀小小就拿起背包說要離家出走，不開心時又會把頭撞向牆，叫Queenie甚為頭痛。幼稚園教師最初懷疑珊珊有自閉症譜系障礙（下稱自閉症），叫媽媽帶她去做評估，但臨牀心理學家卻指她不像自閉，結果評估報告顯示，珊珊的智商挨近資優，建議接受適當的資優培訓。

Queenie認為，像珊珊這類小朋友，因為學得快，很容易會對學習失去興趣，遇上挫折也容易放棄；另一方面，他們的性格比較自我，欠缺同理心，不太明白別人在想什麼，故難與同輩有良好的溝通。「如果我只着重女兒的成績，會適得其反，我覺得更重要的是，先去改善她的缺點，幫助她愉快成長。」

以遊戲方式來溫習

Queenie主張愉快學習，如默書不死記硬背，以遊戲方式來溫習，增加趣味；又或是提前多幾天溫書，每天溫一小部分，令孩子感覺更輕鬆；另每天建立親子閱讀時間，也會在睡前關起所有燈，讓女兒放膽地傾吐心事，「例如她不懂得處理人際關係，我會用角色扮演來引導，讓她扮演同學，我扮她來把事情演繹一次，教她怎樣面對不同的處境」。

此外，Queenie亦很早替珊珊做生涯規劃，「她6、7歲時，已經很沉迷一些電視醫學節目。當知道她原來想做醫生，我和爸爸便陪她找書籍、上網，除了汲取更多醫學知識，也讓她更加明白，做一個醫生需要什麼條件」。雖然珊珊成績一直平平，但從初小到高小、高小到初中，都一直在進步中。然而，到了中三、四，她意識到自己中文及通識的成績不算標青，或未能考入港大醫學院，於是便決定轉換跑道，到英國讀A-level，繼續朝醫學夢進發。

Queenie再三提醒家長，縱然孩子屬資優，也不一定很早便取得好成績，父母的角色是同行者，要協助子女了解自己，引導他們向目標進發。最近她更把培育女兒成長的心得寫成書，「不論孩子是否資優，他們都各有強弱項，需要家長細心觀察及找出其長處，加以培育」。

資優≠績優 坐定定學習未必適合

香港小童群益會服務總監、註冊社工王美玲，從事資優兒童相關工作逾20年，她指很多家長之所以發現子女是資優，往往是因為孩子在學校出現行為或學習問題，被教師建議去做評估。「20多年前，家長對資優的認識不多，坊間也甚少有為資優兒童而設的增潤課程，即使有，入學要求也很嚴謹，除了IQ要達標，還要學業成績同樣優秀才有機會參與。」

及早協助栽培

王美玲有感資優兒童需要及早協助，因此小童群益會舉辦相關活動，收生條件會相較寬鬆，希望讓這些小朋友能找到自己的興趣和長處，加以栽培。「我們不會只憑IQ數字去決定小朋友是否資優，有經驗的前線工作人員，其實透過觀察已能洞悉。」她亦強調，家長需要明白，資優不等於「績優」，「『叻』不等於不讀書也會識」。

她亦見過有資優兒成績欠佳而需要留級，皆因本地傳統學校，很多時都要求學生坐定定，答案須符合教師要求、彈性不大，而且背誦多，這種模式對資優兒童來說，是辛苦的，尤其那些同時有專注力不足、自閉症的，學業上未必能取得高成就。反之，有些資優兒到外國求學後，由於學習模式轉變，自信便建立起來，更容易有成就。「所以家長切忌跟子女說一些負面的話。假如孩子的長處在藝術方面，便不應硬要他讀書，反而應讓小朋友向長處進發，給他多些時間發展和參與，這樣他才會開心，健康成長。」

[Happy PaMa 教得樂 第445期]