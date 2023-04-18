家家有禮：Lulu豬沙田賞櫻導遊「豚」

【明報專訊】錯過了日本櫻花期？不打緊，罐頭豬LuLu帶大家來一趟仿日本賞櫻之旅！導遊LuLu豬帶領一眾「豚」友，走入「新城市廣場×LuLu豬春日櫻花祭」7大景點，包括4米高巨型充氣「櫻のLuLu豬」，唯美的「浪漫櫻の步道」，與LuLu豬及豬咪一起野餐的「櫻の花見會」等，在櫻花美景盡情打卡。此外，場內設有互動遊戲來滿足貪玩的小朋友，例如巨型的「落『櫻』水晶球扭蛋機」，隨時扭出LuLu豬限定貼紙及商場禮券。