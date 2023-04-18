喚醒本能 「無罩」玩得更暢快

《森林大熊》拾回本我

一隻原本在森林冬眠的大熊，一覺醒來，發現森林消失了，眼前出現了一座工廠，生活頓時由「常」變成「失常」。大熊還未搞清楚是什麼一回事，已經被管理員指摘懶惰，不趕快去工作。楊瑾笑言，現實都一樣，「恢復上班、上學，就是復常了！但這個定義，只是從機構的角度去看」。

大熊本來一直堅稱自己是熊，但由於一眾管理層都認定牠是人類，大熊也開始對自己的身分有所動搖，遂聽從指示，剃掉鬍子、穿上制服「開工」。楊瑾覺得這一幕，非常弔詭，「小朋友或許都有大熊的感受，他們過去習以為『常』的東西被推翻了，反不斷被告之，現在過的生活才是正常」。故事結局，是大熊最終抵擋不了自己需要冬眠的原始本能，在白雪紛飛的一天，爬進了一個山洞裏。楊瑾相信，當孩子原始本能被喚醒，嘗過在「無罩」下痛快玩的滋味，自然會分辨到什麼是真正的「常」了！

《微笑商店》笑容由心綻放

說起小朋友的天性，除了玩，還有笑容，楊瑾說：「脫下口罩，小朋友最想見到的，應該是別人的微笑，笑容對他們來說，是一個最好的安定劑。」但多愛笑的孩子，也有笑不出的時候，像《微笑商店》裏的小男孩，本來滿心歡喜拿着零錢買禮物給自己，但一不小心，錢幣掉失了，只剩下一枚，心情直插谷底的他，走進「微笑商店」，希望買一個微笑給自己。結局卻出乎意料，小男孩最終不花分毫，被貼心的店員感染，重新綻放笑容。「社會是否真正復常，不是看硬政策，而是我們的精神面貌。所以不要吝嗇微笑，多點為其他人送上笑容吧！」

《媽媽的紅沙發》共渡難關

如果今次的世紀疫症是一場全球災難，楊瑾聯想起《媽媽的紅沙發》中，小女孩、媽媽和外婆，同樣經歷災劫。一場無情大火，把3人的家燒光了，在鄰居們的熱心幫助下，她們獲得基本的日用品和家具，唯獨欠一張沙發，於是3人用一個大瓶子，日復日，逐枚硬幣去儲蓄，目標是買一張沙發。

「今次的疫情，就如書中的火災一樣，是無常的，而這幾年，大家失去的，也不可能一下子恢復過來。像這三婆孫，想購回一張沙發，都需要一段時間。」奈何楊瑾看見的，是疫後很多家長、教師都想孩子馬上回到本位，於是拚命追趕學業，令小人兒喘不過氣來，這點值得端詳反思。但從另一個角度看，再黑暗的日子，只要像這三婆孫咬着牙關，總會捱得過去，「希望大家無論處於什麼境况，都可以用一種正向的態度去面對」。

■好書推介

《森林大熊》

作者：約克．史坦

繪者：約克．米勒

翻譯：孔杰

出版：新星

《微笑商店》

作者、繪者：喜多村惠

翻譯：郭庭瑄

出版：三采文化

《媽媽的紅沙發》

作者、繪者：威拉．畢．威廉斯

翻譯：柯倩華

出版：三之三

[Happy PaMa 教得樂 第445期]