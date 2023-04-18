童讀好書：書海中重塑孩子人際觀 世界閱讀日 尋找復常幸福感

文︰沈雅詩

教育局在今年2月起，陸續鬆綁校園防疫措施，全港學校已恢復全日面授課堂，學生可自由參與課後活動，亦毋須戴口罩、做快測。面對急劇的環境轉變，大埔浸信會社會服務處總幹事吳健文（文sir）說，不是每個孩子都招架得住，「小朋友現在要應付的社交場景，比起疫情前是『爆升』的，某程度上，都是一種壓力」。

作為資深的親子共讀推廣人，文sir深信繪本的力量，故特別推介兩組分別適合幼稚園和小學生閱讀的繪本，鼓勵父母從中引導子女學習合宜的交友方式，享受真正復常的幸福感。

■好書推介

幼稚園篇

《好朋友，請多指教》

作者：內田麟太郎

繪者：降矢奈奈

翻譯：謝依玲

出版：青林

故事圍繞一隻身材魁梧的大野狼，牠的樣貌、眼神和牙齒，都令膽小的小狸貓十分懼怕。大野狼為向小狸貓伸出友誼之手，努力練習笑容，可惜卻成為小狸貓眼中的妖怪。「口罩令解除，小朋友在學校，都有機會接觸到一些『素未謀面』的同學，或許也會像小狸貓般，有很多無謂的想像。」文sir說，此書給孩子帶出一個重要的信息，就是要真正認識一個人，需要透過接觸和互動，不能以貌取人。

故事發展下去，大野狼改以書信的方式向小狸貓表達善意，經過一番努力，牠們終於結為朋友。從另一個角度看，假如孩子成為別人眼中的「大野狼」，又該怎麼辦呢？文sir教路：「有時我們以為自己已釋出善意，但其他人未必有相同的感受，那就要調節一下表達或交友方式，讓其他人更容易接納和喜歡自己。」

《可以一起玩嗎？》

作者、繪者：麥克布朗羅

翻譯：王欣榆

出版：格林文化

一對小企鵝，揹着大背囊、拿着行李箱，來到一個陌生的地方，希望能夠融入新社群，奈何總是得不到正面的回應。大象、狐狸、河馬等動物，都以各種藉口不讓牠們加入一起玩。這個場面，令文sir聯想起，學校或許都有相同情况：「學校剛恢復課後活動，各個興趣班，都會有新成員加入，小朋友怎樣看這些新朋友呢？」

兩隻小企鵝經歷無數次被拒絕，正感到沮喪之際，熊啤啤主動問牠們，可否一起玩。這3隻小動物的歡笑聲，最後反過來令其他動物想加入牠們的圈子。文sir稱，此書可幫助小朋友學習如何接納新成員，「最重要是持開放的心，像熊啤啤一樣，相信新成員能給你帶來新的發現」。

小學篇

《米莎的新朋友》

作者、繪者：湯姆．波西渥

翻譯：黃筱茵

出版：小光點

米莎是一個被動、內向的女孩，她最擅長做手作，最不擅長就是跟別人做朋友。孤獨的米莎，唯有用手創造「朋友」，她經常帶着一班手作公仔四處去。

某次米莎出席一個派對，又躲在一角創造「朋友」。 這時候，小男孩賈許無意中看到米莎卓越的手藝，主動跟她搭訕，二人更合力創建了一個大城鎮，並成為全場焦點，大家都紛紛跟米莎討教，令她因而認識了很多新朋友。

文sir接觸過很多不同性格的小朋友，包括如米莎一樣怕醜的，「但內斂的孩子都有社交需要，他們不是不想交朋友，只是累積不到好的經驗」。他建議家長，假如孩子在交友上遇到挑戰，可鼓勵子女以自己的興趣或最擅長的事情，跟其他人打開話匣子，相信會較容易踏出第一步。

《誰是真正的朋友？我有500個網友！》

作者：艾倫．雷諾茲

繪者：麥特．戴維斯

翻譯：李貞慧

出版：東雨文化

小鳥和禿鷹是好朋友，有一天，小鳥發現了一個很容易認識新朋友的社交軟件「推特」，牠為想得到500個網友，於是把禿鷹的醜態照發布到「推特」上。這個嘩眾取寵的舉動，果然令小鳥贏得500個網友，卻失去了禿鷹這個知心友。後來，小鳥和禿鷹在生活中各自遭遇困難，互相幫忙下，問題才得以解決。這令小鳥領悟到，一個真實的朋友，勝過1000個網友！

「我們觀察到，過去幾年，小朋友少了上實體課、實體活動，的確有社交網絡化的現象」，文sir提醒孩子，要認真思索友誼的真諦，「真正的友誼，是面對挑戰時，大家願意為對方分憂，一起尋求解決辦法。網上虛擬的朋友，是無法和你有這些經歷的」。

[Happy PaMa 教得樂 第445期]