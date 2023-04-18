珍罕珠寶巡禮 貴氣逼人 無瑕紅粉極星挑戰拍場紀錄

55.22卡紅寶石色調濃厚飽和

蘇富比最近宣布，一顆珍稀絕色內部無瑕艷彩紫粉紅色鑽石「紅粉極星」即將亮相紐約，預料成交價逾3500萬美元（約2.75億港元）。

為何這顆粉紅鑽石能艷壓群芳，閃耀出獨一無二的動人光彩？其實紫粉紅鑽石是彩鑽之中的珍稀極品，而這顆「紅粉極星」採用古墊形切割、內部無瑕，是難得一見的濃郁艷彩粉紅色鑽石。原石重23.78卡，由鑽石珠寶品牌De Beers在博茨瓦納的Damtshaa礦開採，之後交由世界頂級鑽石切割大師Diacore操刀，窮6個月心力精心打造而成。

在去年的一場蘇富比拍賣會，11.15卡的「威廉姆森粉紅之星」以4.53億港元成交，創下任何寶石及鑽石的每卡成交價紀錄。不過，拍賣市場認為今次「紅粉極星」或可挑戰紀錄。蘇富比美洲珠寶部主管Quig Bruning更形容，它是歷來市場出現過最美麗、最濃艷的一顆粉紅鑽石。

同樣於6月在紐約蘇富比拍賣會亮相的另一件瑰寶，是一顆重55.22卡的紅寶石Estrela de FURA: 55.22，預料成交價逾3000萬美元（約2.35億港元）。它出產自莫桑比克，原石重達101卡，其尺寸之巨是世上絕無僅有。它亦具備頂級紅寶石的特質，色調濃厚飽和、未經加熱處理、晶瑩剔透。

Heidi Horten珍藏估價逾11億

另一邊廂，佳士得亦將在下月於瑞士日內瓦舉行一場震撼珠寶界的網上拍賣。「海蒂．霍頓的璀璨世界」是已故藏家Heidi Horten（1941-2022）的珍罕珠寶收藏，拍前估價逾1.5億美元（約11.7億港元），是拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏。

佳士得歷來有兩場珠寶珍藏拍賣錄得逾1億美元的成交總額，包括「伊麗莎白．泰勒珍藏系列」（2011年）和「奇珍異寶：大君與莫臥兒」（2019年）。是次系列由Heidi Horten 遺產基金會委託拍賣，將於5月在日內瓦上拍，並按照本人遺願將拍賣所得款項全數撥捐基金會。全球巡展早前已於佳士得香港揭幕。

佳士得珠寶部國際主管Rahul Kadakia指，這系列既匯聚了Bvlgari及Van Cleef & Arpels的華彩珠寶，也有充滿Heidi Horten個人回憶的藏品，均為藏家夢寐以求的。Heidi Horten年輕時接觸大量精美之物，透過任職雕刻師的父親和首任丈夫的薰陶，培養出對珠寶和藝術品的慧眼和品味。

她於1970至1980年代開始挑選、購藏各頂尖珠寶商的經典和現代設計作品，1990年代建立現代及當代藝術私人珍藏，早期獨立購藏的重要作品，包括1994年在特拉維夫拍賣會投得的Moïse Kisling和Emmanuel Mané-Katz作品。其後20年她仍不斷蒐羅珍藏，2018年挑選了175件藏品，於維也納Leopold Museum的WOW!展覽中首度公開展出。

■Magnificent Jewels

日期：6月8日（當地時間）

地點：紐約蘇富比

網址：shorturl.at/bvBFJ

■網上拍賣：海蒂．霍頓的璀璨世界

日期：5月3至15日（當地時間）

地點：日內瓦佳士得

網址：shorturl.at/mxRYZ

文：呂一心

編輯：朱建勳

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