雜錦意粉混醬 「調色盤」玩味十足

蘇豪半山向來是美食集中地，近日路過大館，見荷李活道開了一家新意大利菜。推開玻璃門，白牆、雲石枱，襯以啡金色的吊燈，輕奢華簡約風，感覺高貴卻不局促。用餐空間不大，只放了5、6張枱，每張都望到開放式廚房，大廚們上碟、擺盤的忙碌，客人都盡收眼底，令等食的過程多添一分期盼。

大廚曾任職多間米芝蓮餐廳

老闆兼主廚Fabiano Palombini來自意大利中部阿布魯佐地區，入行超過35年，曾於多間米芝蓮星店雕琢廚藝——羅馬的3星餐廳La Pergola、比利時的3星餐廳Hof Van Cleve、挪威的2星餐廳Maaemo、紐約的3星餐廳Eleven Madison Park，都是他踏足過的舞台。今次當上老闆更要落足心機，將一身本領放在這6道菜與8道菜的嘗味餐單上。

兩款晚市菜單（午市另有3道菜餐單）都是Palombini的精心傑作，食材來自世界各地：布列塔尼的野生龍脷、挪威的海螯蝦、岡山奈義町的黑毛和牛、阿馬爾菲海岸的檸檬、維蘇威火山麓的鐘擺小櫻桃番茄、里維耶拉的羅勒……全部精挑細選。

至於烹調，也是充滿故事。最令人印象深刻的要數那幾道意大利麵，包括來自那不勒斯百年老店Vicidomini的手工長意大利麵，這所家庭式意粉生產商，只用南意小麥及山泉水製作，產量極低，清爽彈牙，麥香出眾；另一款雜錦意大利麵，則是改良自Palombini家鄉傳統的勞動節日美食。當地人每年5月1日都會相聚，將多款意大利麵煮在一起，齊齊分享。Palombini稍作改良，把螺絲粉、粗管通粉、長通粉、大煙斗粉和鋸齒麵等以龍蝦汁燴煮入味，配上一盤如調色盤般繽紛的水產及醬汁奉客。他建議將意粉大把放到醬汁上，撈勻來吃，百味紛陳，最是美味；但我不捨得毁掉「調色盤」，更想將意粉沾上不同口味醬汁，逐一品嘗，令每條麵都有不同味道。

慢煮龍脷卷 香辣微酸

食物的用心，除了見於麵食，也見於主菜。比如肥美的野生龍脷，Palombini將之切片慢煮，再細心塗上混合辣椒、歐芹和明蝦的醬汁，輕手捲起，外層再裹上翠綠的捲心菜。一啖入口，吃到龍脷的鮮柔質感，又有香辣微酸的地中海風味，精緻在骨子裏。

■Kontrasto

地址：中環荷李活道1至13號華懋荷李活中心地舖

查詢：9685 5922（WhatsApp）

註：只供應嘗味餐單，午市3道菜$480起/位（甜品加$120）；晚市6道菜$1180/位、8道菜$1580/位。另加一，須預訂

文：胡慧敏

編輯：李曉虹

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