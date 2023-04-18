訪百年圖書館 35米高閱讀室打卡

維多利亞州立圖書館，被譽為世界上最美麗圖書館之一，藏書量超過200萬本。主建築物於1856年開始投入服務，其後因儲存空間不足，1906年擴建了閱讀室。閱讀室是遊客的打卡熱點，閱讀空間足足有35米高，呈放射式排列的橡木枱椅提供320個座席，宏偉非常。頂部的八角形拱頂裝有480塊玻璃，室內採光度良好。雖然閱讀室入口與6樓觀景位是熱門的打卡位，但建議也抽時間坐上橡木椅，好好感受這幢百年建築獨有的寧謐氛圍。

美術館「幸運」彩虹玻璃牆

至於維多利亞州國立美術館，主要展出外國藝術家的作品，除了收藏的7萬件藝術品外，還會不定期舉辦專題展覽。記者到訪時正值舉行Alexander McQueen的專題展覽，展覽將這位已故時裝設計大師的百多件作品、設計概念及生平，井然有序地呈現出來。

另外，館內有多個著名打卡位，包括入口的彩虹玻璃幕牆，以及中庭的馬賽克玻璃天花板。據說彩虹玻璃幕牆源源流下的水是收集自雨水，有人相信觸摸幕牆會帶來好運。除了本館，還有後來於Federation Square興建的Ian Potter Centre，主力收藏澳洲藝術家的作品，有時間不妨走過王子橋（Princes Bridge）到這裏參觀一下。

■維多利亞州立圖書館

網址：www.slv.vic.gov.au

■維多利亞州國立美術館

網址：www.ngv.vic.gov.au

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