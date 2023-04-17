醫賢心事：心理健康的人最幸福

保持積極心態 均衡飲食

幸福感亦包含多方面元素，包括情感、社會、心理和生理等多個層面。在情感層面，人們需要體驗愉悅、滿足和充實感；在社會層面，建立人際關係和積極參與社區活動也是幸福感的重要來源；在心理層面，積極的心態、自我價值和心理健康都是影響幸福感的關鍵；在生理層面，健康生活方式和營養均衡飲食也能夠提高幸福感。

在眾多元素裏，心理健康是影響幸福感的重要因素之一。心理健康指的是個人情感、認知和行為上的健康狀態，是人們能夠適應生活、工作和社交環境的重要前提。心理健康狀態良好的人往往更容易感受到積極情感，如喜悅、愉悅、滿足和欣喜等，因此容易感到幸福。心理健康的人亦往往更能認識到自己的價值和才能，建立自我認同的感覺，從而提高他們的自信和幸福感。在社交關係方面，心理健康的人更容易建立良好社交關係，與他人建立積極的互動，得到支持和關懷，進而提高了他們的幸福感。在面對逆境時，心理健康的人更能平靜面對，甚至在當中找到成就感和滿足感，在過程中更能保持積極的生活態度和健康的生活方式，從而在逆境裏也能保持着幸福感。

情緒病讓幸福溜走

如果生活長期面對壓力，導致心理健康出問題，如患上抑鬱症、焦慮症等，患者會感到無助、沮喪、悲傷和失去快樂的感覺。這些負面情感狀態會降低患者的幸福感，使他們感到不快樂。情緒病亦會使患者感到孤獨和欠缺自信，導致他們避開社交活動。這樣的行為會削弱社交網絡，讓他們感到孤單和不滿足。情緒病亦會影響患者的日常生活，例如影響睡眠質素、食慾、集中力和使患者感到疲倦等。這些狀况會影響生活質素，繼而失去幸福感。情緒病患者會產生負面思想，例如自我懷疑、自我責備和憂慮。這些思想會讓他們感到沮喪、無助和焦慮，降低幸福感。

總而言之，幸福感是一個抽象概念，每人定義不同。當中，心理健康影響我們對事情的感覺，繼而影響我們能否感到幸福。雖然感受不到幸福不一定是情緒病，但這兩種情况亦很可能同時發生。如果發現自己的思想維持在負面狀態，甚至出現身體徵狀，如失眠、難以集中、疲倦等，便值得留意一下自己心理健康方面是否需要尋求協助。

文：何浩賢（精神科專科醫生）