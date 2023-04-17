養生帖：男性也有更年期

【明報專訊】男性超過40歲後，可能會出現一些跟女性更年期相似的徵狀，這現象叫男性更年期，主要成因是男性荷爾蒙水平下降。男性30歲以後，荷爾蒙的水平每年下降大約百分之一，有些人下降得較其他人快，因此男性更年期徵狀更明顯。典型男性更年期徵狀可分為以下幾類：