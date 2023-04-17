兒言自得：英國醫生罷工

流失率大增 士氣差

英國醫護人員的境况又如何？翻閱近期《英國醫學期刊》（British Medical Journal，簡稱BMJ），情况似乎有點不妙。英國的醫生，尤其是前線醫生，似乎對負責提供全國醫療服務的國民保健署（National Health Service，簡稱 NHS）有很多不滿，醫生流失率大增，許多空缺都未能填補。醫生士氣大不如前，尤其是守在最前線的全科醫生（general practitioners，簡稱GP）士氣最為低落。

根據一個針對歐美10個發達國家的調查，英國GP比其他9個國家的同行感到工作壓力更大，情緒更沮喪，而且最缺乏工作滿足感。除了工作量多和收入普遍偏低，英國醫療服務還飽受種族問題困擾。NHS轄下的醫生約42％屬少數族裔，他們有部分因種族膚色導致的不公平競爭、欺凌及歧視而離職，令本來就人手短絀的NHS更捉襟見肘。

剛過去不久的前線醫生72小時大罷工，表面上是為了爭取較佳薪酬待遇，但有評論認為經濟因素並非罷工的全部原因；工作量大增和日趨複雜的病案，令那些本來無比熱誠、期盼好好治理病人的前線醫生感到有心無力，給他們構成沉重的情緒壓力。看來冰封三尺非一日之寒，英國醫生對NHS不滿已久，罷工是早晚的事。

香港的醫學教育師承英國，許多人都覺得英國醫療特別發達；我曾在英國工作了一段時期，對一些醫生的表現卻不敢恭維。當年我在格拉斯哥考兒科醫生院士試時，寄居在一個正在該市兒童醫院受訓的同事家裏，並在同一醫院「掛單」一個月。當時醫院的英國醫生知道有人從香港來，可以當免費勞工，便連忙安排放大假，完全沒有徵詢我的意見。那知我拿的是英國醫務委員會的海外註冊執照，根據法例只可在午夜前在醫院診治病人，只有全面註冊（full registration）的醫生可以在凌晨12時後在醫院當值。

亂成一團的放假制度

我還記得那天是星期六上午，我在同事家裏接到醫院的電話，說當值醫生放假走了，問我可不可以頂替一下。我提起註冊的情况，對方說會想辦法。我回到醫院，一直忙碌到凌晨12時，便像灰姑娘玻璃鞋的故事一樣，之後變回了普通人，沒有行醫資格。我在病房等了良久還未見有醫生接班，正不知如何是好之際，有一名穿著無領T恤牛仔褲運動鞋，背着背囊的年輕小伙子進來，原來就是臨時給拉伕來當值的「接班人」。不過他不是醫生，而是醫學生。原來當時的英國，拿海外註冊執照的醫生不容許在午夜後在醫院看病，但本地醫學生收症檢查病人卻沒問題。

後來我發現，醫院根本缺乏制度協調醫生放假。醫生想放假，要先行找「替身」頂替處理自己的職務，所以知道有海外醫生來掛單，便急不及待把訪客名字呈上行政部門，馬上放假去也，以後的事便與己無關了。

事隔多年，不知NHS有沒有改善。在香港，這情况從未發生，原因除了制度較完善，更重要是我們的醫生有責任感。我希望我們年輕一代，能永遠保持這美德。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）