勞傷氣血 發病晝輕夜重 腎虛耳鳴無覺好瞓

有關耳鳴的中醫理解，早在春秋戰國時期已有文獻記載；到隋代《諸病源候論》有〈耳鳴候〉一章專述耳鳴，把耳鳴原因分為風邪外襲（外因）、勞傷氣血（內因）等類型，並提出「耳鳴不止，則變成聾」的觀點。到宋代以後的中醫典籍，記載不少治療耳鳴的內服中藥方劑，如《聖濟總錄．耳虛鳴》一節載方13首，並且按照辨證選方，對後世辨治耳鳴有指導意義。

聲量小音調高 愈勞累愈嚴重

由腎精虧虛引起虛證耳鳴，臨牀特點包括耳鳴聲量較小，音調呈高頻，患者形容耳鳴聲音像蟬鳴，或出現持續「吱吱」聲，初時多不影響聽覺。這種耳鳴發病規律多有晝輕夜重的特性，即在日間充滿各種聲音環境下，患者大多不會察覺耳鳴存在，但在寧靜晚上則很容易感覺耳鳴發作，甚至會妨礙睡眠；而且病情可在勞倦或精神緊張時加重，在得到充分休息或鬆弛後可減輕，提示本病屬於虛損的性質。為掩蓋耳鳴聲，以減輕不適或幫助入睡，患者可能需要在夜間開啟收音機或電視，製造小量聲響或白噪音，以免環境過度寧靜。長時間持續出現高頻耳鳴患者，或可伴隨聽力下降，最終引致耳聾。

年老、勞神過度、休息不足，是這種腎虛精虧耳鳴的常見成因。中醫認為腎開竅於耳，由於年齡增長，腎氣逐漸不足，腎虛則無法濡養清竅，可引致漸進式耳鳴耳聾。若過度勞神、缺乏休息，不論男女老少皆可導致精血耗損。當腎精不足時，由於陰血虧虛，繼而可引起陰虛內熱，當虛火上炎時，即可出現自覺耳內有聲響刺激的耳鳴徵狀。

或伴隨頭暈眼花煩躁口乾

耳鳴的辨證必須同時考慮全身狀况。因腎精不足而出現耳鳴者，除音量小、音調高的鳴響聲外，可伴隨容易頭暈眼花、健忘、煩躁、口乾、手足心熱、夜睡不寧、舌紅質乾等表現。若陰虛火旺明顯，患者可出現潮熱、盜汗、咽痛、口舌生瘡等。

中藥治療虛證耳鳴，會採用「虛則補之」原則，針對腎虛精虧者會採用滋陰、補腎、填精的治法，常用中藥包括熟地黃、山茱萸、枸杞子、五味子等，在中藥方劑可選用六味地黃丸、左歸丸，以補腎育陰。臨牀上當耳鳴持續不止時，可配合使用有重鎮、安神作用的藥物，如龍骨、牡蠣、珍珠母、磁石等，有鎮靜之效。要防治因腎虛精虧而引起的虛證耳鳴，最重要是避免長時間精神疲勞，要保持充足休息。起居生活應張弛有度，如平日工作繁忙壓力大者，在公餘要安排時間鬆弛減壓，培養有益身心的興趣。大家亦可藉着調整自己看待事物的心態，減少偏執，避免長時間處於「戰或逃」的精神緊張狀態。

「久視傷血」、「久聽傷神」，長時間集中精神伏案工作，看書時間太長，經常盯着電腦或手機屏幕，以及長時間經常戴着耳機聽音樂，長期待在嘈吵環境等，會損耗肝血和腎精，容易引起頭暈、視物昏花、耳鳴、精神委靡。要減少精血耗損，不要做個「機不離手」的「無事忙」，每當專注用眼、用耳達1小時，應該稍事休息5分鐘，給自己靜養的空間。對鋪天蓋地的資訊要有所取捨，以免過度用神造成勞損。

成人最少6小時睡眠

充足睡眠對身體和精神恢復都十分重要，睡眠絕非躲懶、浪費生產力的表現。建議要做好時間分配，成年人每天應最少有6小時睡眠，兒童或青少年則要睡得更多（8至10小時），以使精神充沛、改善記憶和提升專注力。如持續出現難以入睡、早醒、經常精神不振等，建議需要積極處理。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：朱建勳

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