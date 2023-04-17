澤星寄語：加強師生關係的良方

猶記得當年在英國行醫時，位於郊野的員工宿舍日久失修，外觀較為殘舊，看上去就像恐怖片裏的鬼屋一樣陰森可怖。宿舍裏設有一間桌球室，從我的房間過去，須走過一條幽暗深長的走廊。可是即使如此，我還是經常心癢難搔，只好強自鎮定、鼓起勇氣，下班後獨自走到桌球室打球。只要拿起球杆、瞄準擊球的時候，就把所有疲倦和恐懼都拋到九霄雲外了。

雖說自己看了桌球比賽多年，在英國生活時亦有打桌球的嗜好，技術仍不怎麼樣。依我看，桌球實在是一門易學難精的運動。別小覷一顆顆體積細小的顏色球，正因為「波係圓嘅」，每一局的形勢千變萬化，絕不相同，要用球杆將白球控制得宜，把其他顏色球按次序逐一打進袋中，並非易事。倘若遇上勢均力敵的對手，或者自己落了下風，更要設法把白球推到對方不易出杆的刁鑽位置，才有機會扭轉局勢，甚至反敗為勝。所以桌球要打得好，態度必須專注而冷靜，眼力要持久清晰，擊球角度和推杆力度更要計算精準，三者缺一不可。這正是桌球引人入勝之處，也跟行醫之道頗有異曲同工之妙。

後來回到蘇格蘭工作，買了房子，順理成章地買了一張小型桌球枱，沒想到竟成為我跟兒子的共同興趣。父子倆一邊打球、一邊聊天的時光，愉快而忘憂，至今回味不已。多年來跟兒子在球桌上交鋒，也培養出深厚的感情和默契，更是難能可貴。

人與人之間的關係，也跟練習桌球技術一樣，需要花時間用心栽培。若能發掘一些共同興趣，作為彼此溝通的橋樑，可以瞬間拉近雙方的距離，自然事半功倍。所以我經常以自己打桌球作親子活動為例，鼓勵同事打破與學生的隔閡，發掘彼此的共同興趣或話題，藉此加強師生關係。

結合師生經驗與創新思維

時至今日，老師不再是高高在上的指導者，而是與學生並肩同行的扶持者和守護者。我們跟學生分享知識和經驗，不是為了表現自己多麼的了不起，而是為他們指引較明確的方向，讓他們避免重複前人的過錯，少走冤枉路。同時，學生的成長過程與學習經歷，跟我們已大不相同；他們的思考角度和學習方法，往往令我們耳目一新，頗具啟發。我深信，只要師生之間保持開放、包容的態度，培養像朋友一樣的關係，定能結合經驗與創新思維，更好地為病人和社會服務。

文：劉澤星（香港大學醫學院院長）

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