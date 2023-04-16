ways of seeing：補社群故事 記我城變遷 草根圖書館 留存地區出版

另類社區資源庫

在這個圖書館裏，陳列着六期「路過北角」計劃下的《北角有誌》，這本頗為人知的地區誌，就是由Bobo編輯（×策劃），不過原來2021年9月出版的第六期已是最終章，Bobo亦被問過下一期幾時出，「當我做更多社區、文化的項目，就發覺一直以來在社區有很多人做記錄、報道，甚至在藝術層面，社區項目亦增多了，這些項目完結後，能夠留下的就是一本小書，做完、派完之後，不知道到哪裏去了，又或者因為夠厚被拿來墊住吐骨，我覺得很可惜」。

「╳╳報」、「第╳期」也許很易讓人以為會一直延續下去，但就如香港藝術中心的「路過北角」計劃，當計劃完結了，《北角有誌》作為項目其中一部分，便隨之走向終章。許多大學、社福機構、社區組織在得到資助下推動項目，往往運用到充足資源、經歷一番研究，製作出甚具參考價值的刊物；另一方面在民間，街坊義工亦會自行編寫社區報，在「獨立媒體」的社區報出版計劃孕育不少關心地區大小事的刊物以外，也有自資出版的如「大埔人的地方誌」《埔Journ》，Bobo把這一切都納入「地區出版」，視之為可貴的資源，「如果沒把它們留下來，其實會造成社區故事的斷層，或者所有的東西只是根據項目而出現、跟着項目而死，就沒有動力繼續滾下去，從傳媒角度來看，一個記者會不斷找新的角度、新的想法去報道，如果沒看到前人做過什麼，怎麼知道我做的事情是新還是舊呢？報完又報、報完又報，永遠是人情味、舊區，一間店已經有人訪問過了，我是不是還要再去訪問？透過庫存回看原來以前有地區報是這樣做的時候，就會知道現在怎樣做，或者有哪一條『尾古』要追」。

感激有心人捐贈、幫忙收集

她說這是一個很草根的圖書館，「總之我又儲你又儲，把它拿出來，作為社區資源讓大家分享」，也感謝熱中收集這些刊物的朋友，「他們就像我的線人，看到時會問要不要，順道幫你拿一份」，例如有人送贈一本《藍屋地方志》（百年誌慶紀念版），「當時見到其重量和訂裝如此精美，已心知是具分量之作。它記錄了灣仔藍屋活化保育項目的構思、過程，以及各參與單位就項目提出的思考、洞見、期望達至的目標，見證了一個社區活化項目如何由不同人合作下促成，亦可成為後來類似項目的參考」。她有一個收藏貼士，很多機構項目的出版物因得到資助，會免費在網上公開電子版本，她就勤於蒐集這些電子檔案，不過藍屋這本書尚未找到電子版，更顯難得。

收藏不限區報 關注基層、族群故事

公共圖書館一般收有傳統報章或已申請國際標準書號（ISBN）的書，而「臨時庫存」除了區報，在一個小櫃內也收了比較零碎的書刊、單張，而主要收藏就以地區劃分，包括港島、九龍、新界、離島，還另分農業、社群、本埠、外埠等類別，背後是希望為一些固有框架鬆綁，Bobo說：「地區出版的英文，我會稱為community-based publication，並不只是區報」，community在中文既是社區也是社群，「不論是個人、組織、團體、項目相關的，只要具有地區面向的刊物，基本上我都會收，當然以香港為主。社區就很基本如18區那樣的概念，而過去有很多項目是聚焦一個社群的，如為少數族裔、紮鐵工人、清潔工書寫故事或記下口述歷史」。

她拿出明愛勞動友善社區計劃出版的《百潔報》第一期，報道清潔工友的工作，字不多，內容、排版簡單明瞭，以漫畫分格的方式介紹工友，一格是清潔公廁的強哥、另一格是守護屋邨的歡姐，而Bobo最欣賞設計上突出工友形象，「一眼看去就見到一個個人」。至於一些非劃分為香港某個地區，而是涵蓋這個城市的某個題目，就稱為「本埠」，「我覺得說『香港』會很快落入一個框，而分外埠和本埠，意思就是你住在這個地方，擺脫了關於香港的套路、概念，去說你怎麼看，以前報紙亦很流行用本埠這個詞」，所謂「身分」，在大論述以外，每個人都是從細微的生活、每天身處的環境去感受，這正正是地區刊物所記載的人、事、物。

富德樓這個單位現時是Bobo的工作室，她由自己的收入去支撐空間的運作，亦預留闊落地方舉辦活動交流社區故事，圖書館現定為周四至周日開放，她說歡迎參觀及捐書的人前來，不過建議到訪前先在Instagram 私訊打個招呼，讓她了解到訪時間或可捐出的刊物作更好的安排。

設計製作花心思 免費刊物有價有市

「臨時庫存」頭炮展覽是「呃你睇：只拍不賣地區出版小型展」，Bobo在網上二手物品交易平台發現一些隨手可取或昔日流通的地區刊物，其實有價有市，例如由文化葫蘆出版的《觸得到的非遺：元朗×屯門》，分量足有295頁，原是免費派發，網上叫價10至95元不等，證明「好嘢」還是會引來識貨之人。於是她設計了一個五角能量圖，分文本、書籍設計、重量、獨特性、稀有度來概略評分，亦詢問設計師朋友的專業意見，提供賞析地區出版的幾個角度，以下她以一些例子帶我們一同鑑賞：

文本︰《尋水誌——香港水資源的歷史見證》

這本書由長春社文化古蹟資源中心（CAChe）在去年10月出版，共205頁的一本書，本是免費派發，CAChe可謂地區出版物的質素保證，而Bobo就評此書的題材罕見又新穎，「從水資源的發展能夠側寫城市發展的軌迹，從一開始沒有水到要怎麼接駁到水源，然後供應街喉，街喉的設計又怎麼樣；水塘如何建、水如何上樓，看到水利工程不是一件這麼容易的事情，要發展到一開水喉就有水，是很長時間的一段歷史，這本書進入的位置很有趣」。而且寫得並不艱深，就以水塘、水表、水管等去分章節，其設計亦不俗，每頁有充夠留白位，「中英並行刊登沒有違和感，可見在字型及行距上花了不少工夫」。

書籍設計︰《谷埔願景》展覽手冊

這個展覽緣起為香港大學建築學院對沙頭角客家村谷埔的研究計劃，設計師認為封面設計以建築圖則組成，直接表達了書中主題，而且文字與圖片配合度高，其大小13.3×17.6cm亦適合手握閱讀，Bobo形容這本書就像將展覽濃縮在其中，看一遍就如隨展覽走線逛了一圈。城鄉活化是近年炙手可熱的題目，許多大學及民間團體的項目得到政府鄉郊保育辦公室資助，大家如有參與相關活動，亦可留意這些出版物。

重量︰「2018年灣仔節」特刊

有些刊物很墜手，予人分量十足、具收藏價值之感，這本灣仔節特刊更以硬皮精裝印刷，Bobo笑道重到打得死人，不過設計師朋友就給予頗低評價，「就像一本做得好一點的區議會工作報告」，雖然邀請了畫家阿塗繪畫插畫，令人一看封面感覺活潑精美，但內裏排版幾近無章法可言，設計師甚至懷疑合幾人之力各有各編輯，不過Bobo則看中它的一個優點，至少記錄了灣仔人口等資料，亦有記下地標，如想對灣仔掌握基本概念，不失為一本簡單指南及灣仔風物誌。

獨特性︰《大澳水鄉的變遷——風、土、人、情二三事》

這本2000年出版的書，要了解其價值，就要留意作者。「黃惠琼（琼姨）算是最早開始在香港搞故事館的人，甚至藍屋故事館也要向她取經，她是大澳街坊，很喜歡大澳亦很想講大澳，當時還沒有一本書特別專注講當地歷史，而她就作一個文本記錄，並且中英對照，以現在的目光看，它的排版視覺不算漂亮，但其價值在於始創性。」

稀有度︰《四環九約：博物館藏歷史圖片精選》

書名原為2009年香港歷史博物館一個展覽，以舊照片展示香港1842年開埠以來港島北岸的變化，「此書已經絕版，它是由歷史博物館自己出的書，我經常想為什麼它當時會賣50元這麼便宜」，現時網上叫價高達688元，書內每張照片都有詳細解說，描述「維多利亞城」的昔日面貌，今天在網上平台不時見舊照廣泛流傳，這本書經博物館考證，就提供了可靠的參考資料。

彩蛋：《九七日誌》

在這次小展的展品之外，Bobo從書櫃翻出她從二手書店買來一本有趣的書，是《經濟日報》在1996年出版的《九七日誌》，以日誌為主體，一旁附有當年今日的歷史照片，例如7月31日就記下李麗珊奪得香港史上第一面奧運金牌，其設計概念很有「市場觸覺」，讓讀者買回家後，就記下1997年這個歷史時刻，自己的日子如何過。今天我們奇想，如果能找回當年把書買回家的人一起坐下翻開他/她的日誌，互相對照某一天的日常，便可見到大歷史、小歷史如何交織，翻翻你的櫃桶底，看看有否收着這本書？

「呃你睇：只拍不賣地區出版小型展」

日期：即日至4月30日

時間：周四至周日，下午1:00至晚上7:00

地點：灣仔軒尼詩道365至367號富德樓12樓「臨時庫存」

詳情：ig@kongtemp_archive

文、圖˙ 曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao