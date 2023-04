通識導賞：電影音樂的真正威力：配樂大師摩利哥尼

《獨行俠決鬥地獄門》

男人的浪漫

摩利哥尼小時候想做醫生,卻被做職業小號手的父親推上音樂之路。少年摩利哥尼考入意大利首屈一指的音樂學院,既練成專業水平的小號技術,又習得最徹底的古典音樂作曲理論及技法,亦吸收了二戰後席捲歐洲的前衛音樂潮流。畢業後,他為了養家進入流行音樂工業,當起編曲這種較為低微、並非以創意為前提的崗位。摩利哥尼既有熟練技藝,又有創新精神,令他逐漸冒起,並於1961年初次為電影配樂。

令摩利哥尼從一般意大利音樂人,躍升成國際知名的作曲家,是他在俗稱「意大利粉西部片」的意式西部片(spaghetti western)所作的配樂。雖然西部片是非常美國的片種,但1960年代意大利憑着低廉的製作環境、大膽到肉的情節及動作場面闖出新天。摩利哥尼最標誌性的西部片配樂,莫過於里昂尼(Sergio Leone)執導、把奇連伊士活從無名演員變成大明星的獨行俠三部曲。

這次回顧會放映三部曲的最後一部,也是最具野心的《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly,1966)。片頭字幕的主題曲,可能是最多人即使未看過那片,一聽就會覺得「這是西部片!」的旋律,摩利哥尼將狼叫化成旋律,再配上電結他、模仿喘氣的男聲合唱、小號吹出的軍樂、如奔馬的節奏,編織出男人打生打死爭奪財寶,浪漫而貪婪的世界。

接近影片高潮的〈黃金的狂喜〉(Ecstasy of Gold),三名主角中的「好人」及「醜人」來到藏寶之處,「醜人」要從眾多墳墓中找出埋了黃金的一個。音樂從代表田園氣息的英國管開始,隨着「醜人」在墳場四周跑推至高潮。之後「壞人」抵達,三名主角進行奇特的〈三人決鬥〉(The Trio),5分鐘的音樂無一句對白,他們不知道幾時、向誰開第一槍,音樂一直醞釀,直至嘶叫的小號打破沉默,吹出悲壯的宿命對決。

《萬里狂沙萬里仇》

音樂塑造畫面及人物

另一部需要在大銀幕領略視聽合一的里昂尼西部經典,就是《萬里狂沙萬里仇》 (Once Upon a Time in the West,1968)。電影音樂一般都是先有電影才有音樂,里昂尼和摩利哥尼的互信去到一個地步,可以就重要場面先作音樂,再用畫面去配合,甚至把聲響及噪音都化成電影重要元素,例如影片頭15分鐘、三名槍手等待主角「口琴」坐火車到來然後發生槍戰的一場。

四名主角各有音樂個性,神槍手「口琴」以吹口琴代替說話,吹來吹去卻只是像謎語的半音階音程。大盜薛安,由班卓琴、走音的鋼琴及口哨聲描繪他的吊兒郎當。大奸人法蘭以粗糙、經過破音處理(distortion)的電結他代表。口琴和他決鬥時,也是兩人的音樂主題對決,這時故事才倒敘兩人的仇怨由來及「口琴」不斷吹口琴的原因。最動人的旋律是代表女主角的主題曲,女聲哼出柔情及期盼,弦樂及合唱團加入,合成璀璨無比的浩瀚西部風光。此曲被美國搖滾唱作人Bruce Springsteen用作他每場演唱會的結尾曲,而先前提過的〈黃金的狂喜〉則是重金屬樂隊Metallica的開場曲。英國樂隊Dire Straits甚至以本片片名作了一首歌,向摩利哥尼致敬。

《義薄雲天》

令對頭心服口服的旋律

里昂尼和摩利哥尼最後一次合作,是由羅拔狄尼路主演、約長4小時的黑幫片《義薄雲天》(Once Upon a Time in America,1984)。影片最扣人心弦的音樂也是代表女主角的〈狄寶娜主題曲〉(Deborah's Theme),細膩情感下嘆息着男女主角之間的有緣無分。在影片以外,這個旋律還解開了摩利哥尼跟從事嚴肅音樂的作曲家之間的心結。摩利哥尼在電影音樂名成利就,被恩師及昔日同學視為音樂的叛徒。然而這首足以和許多古典經典旋律一樣流傳後世的樂曲,就令一名多年來輕視他的同輩作曲家驚歎是直達靈魂的音樂,後來他更寫親筆信向摩利哥尼道歉,後悔多年來輕蔑了他。

《情來自有方》

麥田上的妒火

摩利哥尼的影視配樂約有500部之多,想以一篇文章或者一個電影系列綜覽實在太難。有趣在是次回顧不是以選取「摩利哥尼金曲選」為主旨,片單有不少在影史上舉足輕重、但又不會馬上聯想到摩利哥尼的電影。其中一部就是馬力克《情來自有方》(Days of Heaven,1978),是摩利哥尼第一次獲提名奧斯卡最佳配樂的作品。

影片背景是1910年代美國鄉郊,一女兩男在遼闊農場的愛恨交纏,影迷視之為馬力克的傳奇作品,以及李察基爾成為巨星前的青澀印記。加上懾人美景,許多在日落前不夠半小時的「魔幻時刻」(magic hour)所拍攝的片段,此片一向以視覺馳名,這次可讓觀眾欣賞其聽覺元素。

這是摩利哥尼很引以為傲的作品,卻不是以難忘旋律著稱。三名主角的田園生活,以一個疑幻疑真的旋律表達,雖有夢幻的美好,但帶着半信半疑,就如這種幸福生活只是暫借的美夢。影片高潮是蝗蟲來襲,也是兩個男人正面衝突的時刻。他們和一眾工人在夜間嘗試把蝗蟲從麥田摘下並燒死,兩男的妒火又隨音樂提升至沸騰,然後火勢失控,把整片麥田燒起來,音樂卻適當地讓開,觀眾以為被視覺帶領,殊不知音樂一直發揮效用。

《戰火浮生》

在人間,如同在天上

摩利哥尼失落了奧斯卡5次後才獲頒終身榮譽大獎,以當年奧斯卡還是正正經經做美國(或英語)電影的電影獎項來說,摩利哥尼有這麼多次提名已不容易,最後他在2016年憑着塔倫天奴《冰天血地8惡人》(The Hateful Eight,2015)終於得到最佳配樂獎。要數他一個最離譜地失落奧斯卡的影片,是由兩大影帝羅拔狄尼路及謝林美艾朗(Jeremy Irons)主演的《戰火浮生》(The Mission,1986)。

故事是兩位18世紀耶穌會傳教士到南美向土人傳教,最後和他們一起被歐洲侵略者屠殺的經過。影片拍好了才邀請摩利哥尼配樂,摩利哥尼該時期已想從電影配樂抽身,但這電影令身為天主教徒的他很有共鳴。〈加伯利的雙簧管〉(Gabriel's Oboe)中,這位傳教士被土人包圍,他拿出雙簧管吹這首歌,感動了他們。摩利哥尼以意大利巴洛克音樂風格(是他讀書時很熱心研究的範疇),譜出這段優美舒暢的旋律,風格是古風,風味卻是自己的。

為全片集大成的樂曲〈在人間,如同在天上〉(On Earth as It Is in Heaven),開頭是遵照梵蒂岡宗教音樂規條所寫的經文歌,但陸續加入〈加伯利的雙簧管〉的旋律,以及代表土人的鼓聲,重點是摩利哥尼模仿民族音樂的合唱旋律,它簡單卻又像靈魂的呼叫,把之前的音樂混合成無分神聖與世俗、進步與原始,震撼人心的大同之歌。

《配樂大師:Ennio》

好歌伴我心

說起大同之歌,片單中還有插曲至今仍街知巷聞,卻甚少機會看到的電影:《死刑台的旋律》(Sacco & Vanzetti,1971)。片名的兩名主角是100年前的美國意裔移民,因為身為無政府主義者,在不公平審訊下被判劫殺罪成,死在電椅上。美國民歌天后Joan Baez為影片灌錄主題曲後,摩利哥尼即席拋出一個旋律給她作詞,即時作好並錄製,成為膾炙人口的〈獻給你們〉(Here's to You)。旋律簡單得不能再簡單,嚴格上不夠成為一首歌,但愈重複愈欲罷不能,歌詞一句「苦痛就是你們的勝利」,勉勵世人團結,勇敢對抗不平等。

既可視為摩利哥尼貢獻的蓋棺定論,又可用作起點去認識他的影片,是在《星光伴我心》(Cinema Paradiso,1988)和摩利哥尼初次合作的湯納度(Giuseppe Tornatore)導演的紀錄片《配樂大師:Ennio》。今次回顧不會放映《星光伴我心》,但會放映兩人另一部重要合作《聲光伴我飛》(The Legend of 1900,1998),摩利哥尼的感人旋律是湯納度的深情電影不可或缺的部分。《配樂大師:Ennio》匯集摩利哥尼的傳奇配樂,並強調音樂和電影的關係,此片本身也流露湯納度傳遞真情的拿手本領。摩利哥尼回顧以《配樂大師:Ennio》打頭陣,真是最好不過,看完之後我相信會令先前認識,以及不怎認識他的影迷及樂迷,對電影音樂應有的標準有更深刻的領會。

「安尼奧摩利哥尼作品展」

時間:4月20日至5月20日

詳情:bit.ly/bc_EnnioMorriconeRetro

文˙ 劉偉霖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

