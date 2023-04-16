{手繪漫畫達人}梁慧欣 失眠漫畫家 夜晚散散步 鉛筆魔法引領放眼世界

描繪香港夜行景象

Night Night是一個有關夜晚和散步的故事，來自一名常常失眠的漫畫家。「本身我都經常失眠，當時在想如果我要畫一本漫畫，希望是臨瞓之前可以輕鬆地看的。」夜晚、散步的主題一直貫穿Chivas以往的創作，現實中她有時會從火炭的工作室往沙田或大埔方向散步，短則10分鐘，長則步行數小時、走了幾萬步。「其實都沒有目的地，就是在街上行。有陣時想不到如何畫，就去行吓。未必想得通，但是那個晚上可能會放鬆點。」日間總有工作纏身，所以Chivas通常在晚上展開散步之旅。2021年，她在首次個人展覽中展出木版畫作品《夜間散步》，正是描繪她在香港夜行的景象。散步途中或許遇上一些人、一些沒有看過的景物，是她創作路上很重要的靈感來源。

2021年底至2022年中，香港正經歷第五波疫情高峰，而Night Night亦在這段時間中誕生。Chivas希望看畢漫畫可以讓焦慮的香港人有平靜的感覺，好好進入夢鄉。故事最初描述男主角足不出戶，終日埋頭畫畫。Chivas說自己都會有這種狀態，「自己閉門畫畫，可能真的有段時間會同外界或者其他人好脫離。但同一時間，畫又可以令你去接觸其他人，或者同其他人建立connection（連結） 」。疫情期間很多人都會對這種疏離的閉關狀態深有共鳴，Chivas更想讀者聯想起經常結伴散步的人。男主角本來對離開家門感到惶恐不安，女主角的出現讓他突破心理關口，踏上一趟尋找「最美風景」的旅途。「當然沒有女主角的話，故事都是成立。但如果漫畫是畫給人看，我會希望在看的人都有個人陪佢，可能是另一半，可以是朋友、屋企人。」

堅持不用電腦

男女主角踏上冒險之旅，但Chivas為了創作他們則要足不出戶。「最開始諗得好理想，譬如我8點起身，跟住凌晨12點畫完，但（最終）到凌晨2點都仲畫緊，是不會有free time（自由時間）。」平常人很難想像一天內執筆10幾個鐘，更甚的是她這種閉關日子維持半年，只有一天外出行山。以前仍可散步減壓，不過創作Night Night時間緊迫，Chivas只能在家看看劇集和動畫，或是放空休息。

Chivas參與首屆「港漫動力」香港漫畫支援計劃，獲得資助以完成出版漫畫的心願。計劃會定期檢視漫畫創作進度，亦要求在指定限期前遞交作品。有別於計劃下其他漫畫家和漫畫企業，她的漫畫是全手繪，牽涉的工夫和時間很多。以往的短篇作品最多30餘頁，但今次Night Night多達170多頁，全靠鉛筆和木顏色畫出。Chivas先由畫火柴人起稿，再加上細節組成分鏡，單是分鏡已經先後有3個版本。完成分鏡的下一步是畫粗略的草圖，之後是以草圖墊底正式畫線稿、上色。難上加難的是，手繪不能像電繪般輕易修改錯處。「始終我用鉛筆，紙有限制啦。你擦得多會太明顯，唔執得走，咁我就要整張（重新）來過。」

全手繪帶來種種限制，連「港漫動力」的導師都建議她部分工序改用電腦。Chivas並無聽從，她的執著既有現實考慮，亦是個人對藝術的堅持。她多次笑言自己「電腦唔叻」，不只是畫畫，連書中人物所有的對白都是她親手寫出來。她說很喜歡鉛筆的手繪觸感，電繪無法取代，舉例製圖軟件的畫刷都有固定樣式，網上仿手寫字體又始終有些工整，「我要嘥時間去想如何做番raw（原始）的感覺，咁我不如用手畫」。單靠鉛筆會否難以做出變化，例如顏色運用？她不認同，因為筆觸的力度、粗幼都可以畫出很靈活、很卡通的圖像。手繪對於畫家只是回歸基本步，每一個藝術品總是由鉛筆起稿，在Chivas眼中是一種很自由的工具。

奪博洛尼亞童書獎

閉關良久，所幸從散步得來的靈感帶她走到更遠的地方。今屆「博洛尼亞最佳童書獎」收到全球2349份報名，Night Night突圍而出，奪得漫畫類作品青少年組特別提名獎，是少數來自華人地區的作品。此外，Chivas的木版畫作品《夜間散步》同時入選「博洛尼亞兒童書展」中的插畫展。她其後隻身到意大利領獎，雖然心情激動，但她作為香港唯一代表亦有種失落。「譬如他們叫到某個國家，該國的人就會好興奮，或者衝出來幫他影相。我諗如果之後多啲香港人都入到，可能更好。」

Chivas 2018年畢業於香港浸會大學視覺藝術院，香港有幾多像她一樣年輕的漫畫家呢？她坦言：「我好多朋友有畫漫畫，但是當我們不可以用來搵錢、為生，係咪仲可以叫自己做漫畫家是懷疑的。」Chivas目前接一些畫插圖的工作、賣畫和教畫為生，但都不是穩定的收入來源。出版長篇小說一直是她心願，但若非有「港漫動力」或其他資助，漫畫家要耗費大量時間與金錢出書，根本是不可能的任務。即使「港漫動力」資助Night Night的製作和宣傳費用，實際上Chivas仍要自行處理後續印刷工序，例如掃描原稿。「我一開始問朋友借scan（掃描）相片的機，但掃描出來，連指紋都掃描埋。我無理由逐張指紋執嘛。」她親自比對不同掃描器的效果，單是掃描原稿已經耗費幾天時間，之後還要走訪印刷店，逐一校對封面、書衣和內頁的顏色。

台灣見同業足迹

Night Night沒有出版社協助發行，從中看出漫畫家獨立出版的困難。然而，本地市場誘因欠奉令出版社對漫畫卻步，購買日本漫畫的版權可能更好賺。「本身香港人都不是特別睇香港漫畫。政府不會突然畀錢出版社，話『喂，你快點去出香港漫畫，香港漫畫無啦 』。」Chivas留意到漫畫界的前輩門小蕾、利志達等大多是先在外地打響名堂，之後在香港才慢慢有更多人關注。

去年9月至12月，Chivas在台灣桃園一間畫廊駐館。雖然逗留時間不久，但她感受到當地的漫畫產業鏈很完整。除了文化部有定期的資助計劃，漫畫店、出版社會透過舉行漫畫節支持獨立漫畫家，成功捧紅一些人到日本發展，出版連載漫畫。當地部分年輕漫畫家成功打造個人品牌，年紀都與Chivas相若。香港到底是缺人或是缺良好的作品？台灣一間漫畫出版社早前公開招稿，10個入選漫畫家中有七八個都是她認識的香港人。「香港是有能力畫，但未必有咁多機會，變咗人哋搞一個小小的投稿，香港人都會衝去。」

民眾圍觀《安古蘭》

Chivas與另外6個本地漫畫家早前在香港藝術中心（動漫基地）支持下，遠赴歐洲參與法國安古蘭國際漫畫節。現場設置攤位展示「港漫動力」資助15本港產漫畫，亦安排漫畫家即場繪畫的環節，吸引展場的人流。Chivas當時畫的作品主題為《安古蘭》，以不同顏色的粉彩畫出她在當地所見畫面。她對觀眾的反應很深印象，「幾impressive（欣賞）是有些人由頭睇到落尾，完咗之後他都會同你講吓嘢」。記者以為觀眾大多是同行，想與Chivas交流一下繪畫心得，但原來他們都是一般民眾。「他真的純粹過來讚你。在香港好難會有人特登看完，還會說畫得『好好呀』！」香港人也許只是比較含蓄，Chivas在社交平台會看到讀者分享對Night Night的感受，都會令她很開心，亦發現漫畫比其他形式的作品更能與讀者產生連結。「當你有一個好完整的故事，好明白地說出來時，他們都會告訴你他的想法。」

想多點時間生活或去玩

Chivas將自己的一部分投射在Night Night之中，最顯而易見是男主角都是一個喜歡畫畫的人。不過他多了一種超能力，就是每天有一次機會把筆下的死物變成實物。這個設定其實反映了繪畫對Chivas的意義，「我畫畫好多時是想實現一些東西。畫的時候不需要像現實般有太多限制，所以是畫畫好玩的地方。」她最喜歡的是第三章，男主角遇上一個遭受寵物離世打擊的主人，於是透過畫畫變出以該寵物為造型的稻草人，以此安慰主人 。超能力把不復存在的寵物轉換成另一種形式活下去，呼應Chivas眼中繪畫的神奇效果，陪伴人們渡過難捱的時候。

Night Night讓Chivas看到更多風景，接下來有什麼計劃呢？她說會堅持手繪的路線，同時希望嘗試更多不同的創作。閒時會否再去散步觸發一下靈感？Chivas出乎意料地說不會，這個年輕漫畫家笑着說要去玩吓。「希望多啲時間去生活或者去玩，係好雙向，無input（輸入）就無output（輸出），希望可以平衡一些。」正如她筆下的女主角所言：「如果你想畫一些真實的東西，你必須先體驗。看着它、感受它。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鍾林枝、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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